Yhä useampi karsii menoistaan nousevien hintojen takia

Suomalaiset seuraavat oman taloutensa tasapainoa yhä tarkemmin ja enemmän, selviää Nordean Kotitalouspulssi-kyselytutkimuksesta. Enemmistö (58 prosenttia), mutta kuitenkin aiempaa pienempi joukko, luottaa taloutensa tasapainon seuraamisessa yleisen tason arviointiin kirjaamatta tuloja ja menoja mihinkään.

Omaa yksityiskohtaista budjetointivälinettään, kuten Excel-taulukkoa, hyödyntää 21 prosenttia tutkimukseen vastanneista, kun edellisellä kerralla näin ilmoitti 17 prosenttia vastaajista. Pankin tarjoamia välineitä käyttää reilu neljännes (27 prosenttia).

– Olemme pankissa huomanneet, että oman talouden seuranta kiinnostaa yhä enemmän. Nordean mobiilipankissa talouden seuranta on ollut tämän vuoden aikana kolmanneksi käytetyin välilehti ja reilu 40 prosenttia asiakkaista käyttää sitä kuukausittain, kertoo Nordean asiakaspalvelusta vastaava johtaja Janne Karjalainen tiedotteessa.

41 prosenttia vastaajista kokee, että tarve seurata omaa talouttaan on lisääntynyt erittäin tai melko paljon. Näin vastanneiden määrä on lisääntynyt neljä prosenttiyksikköä siitä, kun kyselytutkimus tehtiin edellisen kerran syys-lokakuun vaiheessa 2022.

Erityisesti lapsiperhetalouksissa oman talouden seuranta koettiin tärkeänä, ja jopa yli 50 prosenttia koki tarpeen lisääntyneen erittäin paljon tai paljon.

– Valtaosa, 61 prosenttia, tarkastelee menojaan ja tulojaan eli omaa taloutensa tasapainoa vähintään kerran viikossa. Päivittäin taloutensa tilannetta seuraa lähes viidennes, Karjalainen kertoo.

60 prosenttia suomalaisista on muuttanut entistä useampia asioita arjessaan hintojen ja korkojen nousun takia. Edullisempaa ruokaa kertoo ostavansa 53 prosenttia vastaajista, kun viime syksynä näin vastasi 43 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista.

Ruoan lisäksi vastaajat kertovat karsineensa erityisesti palvelujen (45 prosenttia) ja sähkön (40 prosenttia) kuluttamisesta sekä kestotavaroiden hankkimisesta (35 prosenttia).

– Autoilusta karsineiden osuus (17 prosenttia) on puolestaan pienentynyt lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä viime syksystä. Huomionarvoista on myös se, että lapsen harrastuksista ei ole juurikaan karsittu: vain kaksi prosenttia vastaajista kertoo, että lapsen harrastuksesta on luovuttu tai se on vaihdettu toiseen, Karjalainen huomauttaa.