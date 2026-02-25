Omapostissa häiriö: Ihmiset nähneet toistensa kirjeitä

Postin Omaposti-verkkopalvelussa on ilmennyt keskiviikkona häiriö. Posti tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Häiriö havaittiin keskiviikkona aamupäivällä. Asiasta aiemmin kertoneiden Iltalehden ja Helsingin Sanomien mukaan ihmiset olisivat päässeet palvelussa näkemään toisten ihmisten tietoja.

Posti tiedotti keskiviikkona, että tilanteen selvitys sekä häiriön korjaus on käynnissä ja saattaa vaikuttaa palvelun toimintaan. Postin mukaan häiriötilanne aiheutui palvelussa tehdystä testistä.

Posti sanoo tiedotteessa, että häiriön vuoksi vain yksittäisen väärän henkilön tietoja on näkynyt palvelussa. Mediassa esillä olleiden tietojen mukaan kyse ei ole ollut vain yksittäisistä ihmisistä, ja palveluun kirjautuneet ovat voineet nähdä muiden ihmisten paketti- ja palkkalaskelmatietoja sekä muita kirjeitä.

Asiasta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistolle.