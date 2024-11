Omakotitalojen kauppa 2000-luvun matalimmalla tasolla

– Kun asuntokauppa on jo lähtenyt elpymään vanhoissa osakeasunnoissa, on omakotitalojen kauppamäärissä jääty yhä viime vuotta alemmas. Kauppa käy vuositasolla liki puolet hitaammin kuin vuoden 2021 huippuhetkillä ja on koko 2000-luvun matalimmalla tasollaan, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.

– Loppuvuodesta on lupa odottaa jo parempaa, mutta vuosimuutoksissa tuskin näemme kasvukäännettä vielä tänä vuonna viime vuoden vauhdikkaan marras–joulukuun vuoksi. Tänä vuonna nähtäneen noin 10 000 kauppaa, kun tavanomaisena tasona voidaan pitää noin 14 000–15 000 kaupan vuosivauhtia. Tämä on vuodesta 2005 alkavan tilastoinnin heikoin kauppavuosi omakotitaloille, Keskinen laskee.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat kuluvan vuoden heinä–syyskuussa 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Omakotitalojen kauppa heikkeni noin 36 prosentilla vuodentakaisesta.

Maapohjien kiinteistöveron kiristyminen on hillinnyt omakotitalojen hintakehitystä vuoden alusta, mutta samalla toteutettu kiinteistöjen varainsiirtoveron lasku kolmeen prosenttiin tukee osaltaan omakotitalokauppaa.

Keskisen mukaan omakotitalokauppa on painunut vuositasolla alle finanssikriisin lukujen, ja samalla keskimääräiset myyntiajat ovat venyneet nettipalstoilla yli 110 päivään.

– Kun koko maan omakotitalojen hinnat nousivat osakeasuntoja voimakkaammin koronakriisin alkuvaiheessa, on vuoden 2022 aikana käynnistynyt hintojen laskukin ollut vastaavasti suurempi omakotitaloissa. Vuoden 2019 alusta laskien hinnat ovat pudonneet yli kymmenellä prosentilla Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, kun taas pk-seudulta asunnon vuonna 2019 ostaneet ovat omakotitalonsa arvossa keskimäärin yli kymmenen prosenttia voitolla.

– Kauppatilastoissa näkyvä omakotitalojen keskipinta-alojen hienoinen lasku kertoo kuluttajien reagoineen inflaation ja korkoympäristön muutokseen. Talokaupan elpymisestä puhuminen tuntuu tuoreimpien lukujen valossa etäiseltä, mutta laskevat asuinkustannukset ja huokeampi hintataso kääntävät myös kiinteistöjen hintakurssin ensi vuoden aikana, Keskinen katsoo.