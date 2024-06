Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin eli Olkiluoto 3:n sähköntuotanto on keskeytynyt. Teollisuuden Voima tiedottaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Sähköntuotanto keskeytyi tänään kello 11.41 turbiinihäiriön vuoksi.

Tapahtumalla ei ole TVO:n mukaan vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Vikaa selvitetään parhaillaan.

Myös Olkiluodon ykkösreaktori eli Olkiluoto 1 on poissa sähköntuotannosta sille suoritettavien huoltotoimenpiteiden vuoksi.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on käynnistänyt tilanteen vuoksi varavoimalaitoksia. Fingridin mukaan tilanne on kantaverkossa on normalisoitunut.