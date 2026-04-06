Olkiluoto 2 irrotetaan sähköntuotannosta

Tänään alkavan OL2:n polttoaineenvaihtoseisokin arvioidaan kestävän noin kymmenen vuorokautta.

Teollisuuden Voiman (TVO) mukaan polttoaineenvaihdon lisäksi laitosyksiköllä tehdään vuosittain toistuvia ennakkohuoltotöitä, tarkastuksia, korjauksia ja koestuksia.

Laitosyksikön tehonlasku vuosihuoltoa varten käynnistyi jo sunnuntaina, jolloin laitosyksikön tehoa laskettiin noin puoleen tuolloin tehtäviä koestuksia varten.

OL2:n on tarkoitus palata sähköntuotantoon torstaina 16. huhtikuuta.

TVO:n mukaan OL1:lla on tänä vuonna vuorossa pidempi, noin 55 vuorokautta kestävä huoltoseisokki.

– Huollon pitkä kesto johtuu useista laajoista työkokonaisuuksista ja laitosmuutoksista. Merkittävimpiä töitä ovat muun muassa turbiinilauhduttimen etukammion korjaus, reaktoriautomaation uusiminen, korkeapaineturbiinin huolto, suojarakennuksen sähköläpivientien uusiminen sekä primääripiirin painekoe, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

OL1:n vuosihuolto päättyy lauantaina 13. kesäkuuta.

– OL1:n ja OL2:n vuosihuolloissa vuorottelevat lyhyemmät polttoaineenvaihtoseisokit ja pidemmät huoltoseisokit. Huoltoseisokin kestoon vaikuttaa töiden määrä. Siinä missä OL2:n polttoaineenvaihtoseisokissa töitä on noin 500, OL1:n vuosihuollossa niitä on noin 1350. Kevään vuosihuoltoihin osallistuu TVO:n oman henkilöstön lisäksi noin 1 400 alihankkijoiden työntekijää.

Olkiluoto 3:n (OL3) huolto toteutetaan syys-lokakuussa laitosyksikön 18 kuukauden käyttöjakson jälkeen.

Vuosihuollot suunnitellaan ja aikataulutetaan aina huolellisesti, ja töitä tehdään useassa vuorossa ympäri vuorokauden.

– Vuosihuollot ovat mittava kokonaisuus, jossa onnistuminen perustuu huolelliseen suunnitteluun, vahvaan osaamiseen ja sujuvaan yhteistyöhön eri organisaatioiden välillä. Työskentelyä voi verrata formuloiden varikkokäyntiin. Työt valmistellaan tarkasti etukäteen ja toteutetaan seisokin aikana tehokkaasti yhdessä, TVO:n sähköntuotannon johtaja Marjo Mustonen sanoo.

Huollot ovat keskeinen osa ydinvoimalaitosten turvallista käyttöä, suunnitelmallista kunnossapitoa ja laitosyksiköiden pitkäjänteistä elinkaarenhallintaa.

– Turvallisesti ja laadukkaasti toteutetut huollot varmistavat laitosyksiköiden luotettavan sähköntuotannon myös tulevaisuudessa, Mustonen toteaa.