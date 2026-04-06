Iskut lähellä Iranin ydinvoimalaitosta voivat aiheuttaa vakavan onnettomuuden

Yksi isku osui vain 75 metrin päähän laitoksen rajasta.
IAEA:n pääsihteeri Rafael Grossi. AFP / LEHTIKUVA / JOE KLAMAR
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA varoittaa Yhdysvaltoja ja Israelia iskemästä Iranin ydinvoimalaitosten läheisyyteen. Järjestön mukaan iskut aiheuttavat todellisen uhan ydinturvallisuudelle.

IAEA kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissään, että sen riippumattoman analyysin perusteella uusista satelliittikuvista sekä laitoksen yksityiskohtaisen tuntemuksensa ansiosta järjestö voi vahvistaa, että sotilaallisia iskuja on kohdistunut lähelle Iranin Bushehrin ydinvoimalaa (BNPP).

Järjestön mukaan yksi isku osui vain 75 metrin päähän laitoksen rajasta. Itse laitos ei ole kuitenkaan vaurioitunut.

– Jälleen kerran IAEA:n pääsihteeri Rafael Grossi varoittaa, että jatkuva sotilaallinen toiminta BNPP:n läheisyydessä – toiminnassa olevan laitoksen, jossa on suuria määriä ydinpolttoainetta – voi aiheuttaa vakavan säteilyonnettomuuden, jolla olisi haitallisia seurauksia ihmisille ja ympäristölle Iranissa ja sen ulkopuolella, IAEA kirjoittaa X:ssä.

Viime hetken ehdotus 45 päivän tulitauosta Iranin sotaan
Presidentti Donald Trump ei ole allekirjoittanut sitä.
Professorin mukaan Iranin sota paljastaa Kiinalle USA:n heikkoudet
Donald Trumpin Nato-kritiikki voi asiantuntijan mukaan kostautua.
Iran: Hormuzinsalmi avataan, kun sotakorvaukset on saatu
Donald Trump uhkaa iskeä Iranin energiainfrastruktuurin.
