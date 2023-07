Oligarkki paljastaa toverinsa: He kaikki vihaavat Vladimir Putinia

Oligarkkien tuki Venäjän presidentti Vladimir Putinille ei ole horjumatonta, vaikka ulospäin Putin haluaa uskotella, että hänellä on kaikki langat käsissä.

Venäläinen miljardööri Oleg Tinkov kertoo Moscow Timesin haastattelussa, että moni hänen tovereistaan vihaa syvästi Putinia ja hänen harjoittamaansa politiikkaa.

Kuitenkin vain harva uskaltaa sanoa sen ääneen.

– Olin yksin. En ole pahoillani, vaan säälin heitä. He ovat kaikki pelkureita. Koska tietysti he kaikki vihaavat Putinia. Tietenkin he vastustavat sotaa. Mutta he ovat vain peloissaan, säälin heitä, sanoi Tinkov vuonna 2022.

Galitsky pakotettiin myymään osa omaisuudestaan hänen kritisoituaan julkisesti Putinia. Hänen mukaansa moni oligarkki on sanonut suljetuissa keskusteluissa vastustavansa Putinin politiikkaa, mutta julkisesti he eivät uskalla sanoa mitään.

Hänen mukaansa ainakin oligarkit Andrei Melnichenko ja Sergei Galitsky vastustavat sotaa voimakkaasti.

– Olin varma, että monet muut seuraisivat minua. Koska yksityisissä keskusteluissa Melnichenko, Galitski, Abramovichin kumppanit ja niin edelleen – he kaikki sanoivat samaa, mutta julkisesti puhuin yksin, ja he kaikki pelästyivät”, Tinkov sanoi.

Moni miljardööreistä on menettänyt huomattavia määriä omaisuudestaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pakotteiden ja omaisuuksien takavarikoiden vuoksi myös oligarkkien liikkumismahdollisuudet ovat heikentyneet.