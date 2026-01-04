”Olen huolissani, jos hallintojen syrjäyttämisestä tulee yleisempi tapa toimia”

Venezuelan tapahtumat ovat huolestuttavia, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Heinonen painottaa, että Nicolas Maduron hallinnolla ei ollut legitimiteettiä, ja että venezuelalaiset eivät jää häntä kaipaamaan. Maduro on hallinnut maata ”diktaattorin ottein”, ja yritykset päästä itsevaltaisesta presidentistä eroon ovat epäonnistuneet vuosi toisensa jälkeen.

– Nicolas Maduron hallinto saikin mennä. Hyvä niin, Heinonen linjaa.

– Nyt Yhdysvaltain edessä Maduron valtakausi näyttää tulevan loppuun.

Kokoomusedustaja huomauttaa, että sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb että ulkoministeri Elina Valtonen ovat todenneet Maduron hallinnon olevan vailla legitimiteettiä. Samaan aikaan molemmat painottivat, että kaikilla mailla vastuu kunnioittaa ja toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Heinonen epäilee, että Madurolla tuskin on jäljellä monia ystäviä – ja nekin harvat lienevät itsekin diktaattoreja. Monissa autoritäärisissä maissa tilannetta seurattaneenkin nyt silmä tarkkana.

– Ja varmasti osassa diktatuurisia hallintoja mietitään myös sitä, että voisiko hekin toimia näin jossain omassa intressissään, Heinonen pohtii.

Toisaalta Maduron vangitseminen näytti, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suojelu ei diktaattoria pelastanut.

– Venäjä ei ole enää suurvalta kuin Putinin mielikuvituksessa. Sen on varmasti moni myös laittanut mielessään huomioon, Heinonen toteaa.

Heinonen sanoo itse toivovansa, että tilanne säilyy Venezuelassa rauhallisena, ja että maan kansa saa päättää maansa kohtalosta ja tulevaisuudesta vapaissa vaaleissa mahdollisimman pian.

Toisaalta kansanedustaja nostaa esille myös laajemman uhkakuvan.

– Itse olen huolissani myös siitä, että jos hallintojen syrjäyttämisestä toisten valtioiden toimesta – myöskään diktatuurien – tulee yleisempi tapa toimia, Heinonen pohtii.

– Kaikkien maiden tulisi toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti.