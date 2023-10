Oleksandr menetti perheensä hyökkääjän ohjusiskussa

Ukrainalainen Oleksandr menetti veljensä, siskopuolensa ja äitinsä Venäjän ohjushyökkäyksen seurauksena. Ohjusisku tehtiin Hrozan kylään Harkovan alueella.

Ukrainan puolustusvoimat on julkaissut tapahtuneesta videon viestipalvelu X:ssä. Videon alkuperäinen julkaisija on ukrainalainen Suspilne-media.

Video on nähtävissä tämän jutun lopussa.

Tallenteella perheensä menettänyt Oleksandr kertoo, kuinka paikalliset ihmiset kokoontuivat kylän kahvilaan muistelemaan sodan alussa kuolleita kyläläisiä. Sodan alkuvaiheessa hyökkäysten vuoksi heitä ei voitu haudata.

Nyt Oleksandrin mukaan heidät on vihdoin päästy hautaamaan omaan kotimaahansa.

Oleksandr, a resident of the village of Hroza, Kharkiv region, lost his brother, sister-in-law, and mother as a result of a Russian missile attack. He says that people gathered in a village cafe to commemorate their fellow villager who died at the beginning of the war and who was… pic.twitter.com/8v477f2j0t

