Olaf Scholz torppasi Taurus-ohjusten lähettämisen Ukrainalle

Saksalainen Taurus auttaisi täyttämään Ukrainan hupenevan pitkän kantaman ohjusvaraston, kun se pyrkii vahvistamaan vastahyökkäystään täsmäiskuilla rautatieyhteyksiin, ammusvarastoihin ja komentokeskuksiin syvälle Venäjän hallitsemalle alueelle, kertoo Wall Street Journal.

Taurus on Saksan versio Storm Shadow- ja Scalp-ohjuksista, joita Britannia ja Ranska ovat jo lähettäneet Ukrainaan. Ohjus on suunniteltu tuhoamaan vahvoja rakenteita ja infrastruktuuria, kuten Kertšin siltaa, joka on ainoa yhteys Ukrainan miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän välillä.

Ohjuksen maksimikantama on 500 kilometriä ja niitä on Saksalla noin 600 kappaletta.

Saksan viranomaiset sanoivat, että maan kolmen puolueen koalitiohallitus oli periaatteessa hyväksynyt Taurusten toimituksen, mutta liittokansleri Olaf Scholz oli toista mieltä. Hän pelkää, että saksalainen henkilöstö joutuisi matkustamaan Ukrainaan auttamaan monimutkaisen aseen huoltoa ja käyttöä.

Scholz uskoo, että sotilaiden siirtäminen sota-alueelle vaatisi liittopäivien äänestyksen. Hän on myös huolissaan siitä, että tällainen liike saattaisi vetää Saksan syvemmälle konfliktiin, ja saattaisi aiheuttaa suoran vastakkainasettelun Venäjän kanssa.

– Kanslerin on lopetettava Taurus-toimituksen saarto. Epäröinti ja tekniset tekosyyt vain vahvistavat Vladimir Putinin uskoa siihen, että hän voi voittaa, ja tämä vain pitkittää sotaa, totesi vihreä liittopäiväedustaja Anton Hofreiter.