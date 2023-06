Olaf Scholz raivostui venäläismielisille mielenosoittajille

Falkenseessa lähellä Berliiniä 2. kesäkuuta järjestetyssä Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) torikokouksessa venäläismieliset häiriköijät huusivat puhumassa olleelle liittokansleri Olaf Scholzille ”sodanlietsoja!” (Kriegstreiber).

Scholz menetti hermonsa ja huusi tiukasti vastaan häiriköijille:

– Sodanlietsoja? Ainoa sodanlietsoja tässä on [Vladimir] Putin. Hän hyökkäsi Ukrainaan 200 000 miehellä. Hän vaarantaa omien kansalaistensa hengen imperialististen unelmiensa takia.

Scholz muistutti, että ”Putin haluaa tuhota ja vallata Ukrainan”, ja että tämä ”silmäilee muitakin” kohteita.

– Tämä on jotain sellaista, mitä me emme vapauden ystävinä, demokraatteina ja eurooppalaisina voi sallia tapahtuvan!

Liittokansleri huomautti, että samaan aikaan, kun mielenosoittajat huusivat ”rauhaa ilman aseita” (Frieden schaffen ohne Waffen) on Putin kohdistanut Ukrainaa vastaan ”uskomattoman määrän panssarivaunuja, risteilyohjuksia ja raketteja”.

– Hän tuhoaa kaupunkeja, kyliä, valtateitä ja rautateitä! Hän on tappanut lukemattomia kansalaisia, vanhuksia ja lapsia Ukrainassa.

Venäjän aiheuttamat ihmisuhrit mainitessaan väkijoukko vaikutti hieman hiljenevän, kuului ainoastaan yksittäistä viheltämistä ja Scholz sai myös suosionosoitukset.

Scholz painotti Venäjän toiminnassa olevan kyse selvästä murhaamisesta.

– Se on imperialistinen unelma mahdista, hän [Putin] vaarantaa omat kansalaisensa. Me emme tiedä, kuinka moni nuori venäläinen sotilas on jo menettänyt henkensä tämän unelman takia.

Liittokansleri sanoi, että uhrattujen venäläissotilaiden määrä saattaa olla jopa 100 000-150 000.

– Kuinka joku voi uhrata oman nuorisonsa elämän tuolla tavoin? Kaikki vain siksi, että yksi haluaa olla vahva mies! Se on vastuutonta, se on sodanlietsontaa, se on väkivaltaa aseiden kanssa! vastasi Scholz häiriköiden huutaessa taustalla ”Lüge” eli valhetta.

Scholz slams ‘peace without weapons’ hecklers calling him a warmonger.

🇩🇪’s response to Putin’s war has been & remains too little, too slow. But it’s powerful to hear such vigor from @Bundeskanzler for the defense of #Ukraine. He’s come far. Keep going.pic.twitter.com/MW6alrfdFT

— Jessica Berlin (@berlin_bridge) June 3, 2023