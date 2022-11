Oikeusministeri: Saamelaiskäräjälaki meille enemmän kuin kiusallinen

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan on korkea aika uudistaa saamelaiskäräjälaki tavalla, jonka saamelaiskäräjät voi itse hyväksyä. Hänen mukaansa on käsittämätöntä, miten lainsäädäntö joka on luotu suojelemaan pienen alkuperäiskansan kieltä ja kulttuuria voi aiheuttaa näin suuria ristiriitoja.

– Suomi ei voi jatkaa näin. Se on enemmän kuin kiusallista meille, jotka kansainvälisissä yhteyksissä aina puolustamme demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja puhumme sen puolesta, että maat noudattaisivat kansainvälisiä sopimuksia, joihin ne ovat sitoutuneet, Henriksson sanoo mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Suomi on saanut hänen mukaansa toistuvasti moitteita saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta eri YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä.

– Asia on ollut esillä yli kymmenen vuoden ajan ja kolme hallitusta on yrittänyt edistää asiaa.

Nyt annettu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen lakiesitys ei sekään ole yksimielinen keskustan äänestettyä sitä vastaan.

– Tämä tarkoittaa, että jotta laki menisi läpi eduskunnassa, se tarvitsee myös oppositiolta tukea, Henriksson sanoo.