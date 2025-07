Oikeuden käsittelyjonossa lähes 10000 Venäjän ihmisoikeusrikosta

Strasbourgissa sijaitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Venäjän syyllistyneen lukuisiin ihmisoikeusrikoksiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen tuomioistuin käsittelee Venäjän syyllisyyttä sen toiminnassa Ukrainassa. Sotatoimet alkoivat jo yli yksitoista vuotta sitten, kun Venäjä laittomasti valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta talvella 2014. Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) kertoo tiivistelmässään, että sillä on käsittelyjonossa yhteensä noin 9 500 kannetta Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista Asovanmerellä, Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

Nyt ratkaistuun oikeusjuttuun on yhdistetty yhteensä neljä toisten valtioiden Venäjää vastaan nostamaa kannetta. Niistä kolme on Ukrainan nostamia ja yksi Hollannin. Hollannin nostama kanne liittyy Malaysian Airlinesin lentoon MH17 tehty ohjusisku heinäkuussa 2014, Ukrainan nostamat moniin muihin sotatoimiin.

Sotaan liittyvissä Ukrainan kanteissa Venäjä tuomittiin rikkomuksista, jotka tapahtuivat 11.5.2014–16.9.2022 välisenä aikana, jolloin se oli vielä Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimusvaltio. Venäjä heitettiin ulos Euroopan ihmisoikeussopimuksesta syksyllä 2022.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) toteaa ratkaisussaan, että Venäjän toiminta on ollut ennennäkemättömän väkivaltaista ja järjestelmällistä, eikä Venäjän johto ole voinut olla tietämätön tapahtumista. Ihmisoikeusrikokset ovat olleet hallinnollinen käytäntö, jossa tekojen toistuvuus ja se miten ne on virallisesti suvaittu, ovat muodostaneet systemaattisen kokonaisuuden.

Tuomioistuin katsoi, että Venäjä on vastuussa lukuisista ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen rikkomuksista. Tässä niistä muutama:

Elämän oikeus ja kidutuksen kielto. Siviilejä on teloitettu summittaisesti, kidutettu ja kohdeltu epäinhimillisesti. Raiskaamista on käytetty sodan välineenä.

Kouluja ja sairaaloita on pommitettu.

Vangitut ukrainalaiset siviilit ja sotilaat on pakotettu työhön.

Ukrainalaisia lapsia on pakkosiirretty Venäjälle ja heitä on adoptoitu ilman laillista suostumusta.

Laiton vangitseminen, yksityiselämän, uskonnonvapauden, ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaukset.

Omaisuuden suoja ja oikeus koulutukseen: Ukrainan ja ukrainalaisten omaisuutta on tuhottu ja ukrainalainen opetus tukahdutettu.

Ukrainalaisia on syrjitty kansallisuuden ja poliittisen mielipiteen perusteella. Rauhanomaisia protesteja on tukahdutettu väkivalloin.

EIT otti kantaa myös Malaysian Airlinesin lennon MH17 alas ampumiseen. On todistettu, että 298 ihmisen kuolemaan johtaneessa tapauksessa koneen pudottanut ilmatorjuntaohjus laukaistiin Venäjän komennossa toimineiden separatistien hallussa olleesta ohjuslavetista. Buk-M1 -järjestelmä oli saapunut Itä-Ukrainaan Venäjältä joitakin päiviä aiemmin.

Nyt EIT katsoi, että MH17-turmassa Venäjä ei ennen ohjuksen laukaisua pyrkinyt varmistamaan kohteen tunnistamista eikä tehnyt mitään suojatakseen siviilejä. Kun kone oli tuhoutunut, Venäjä ei osallistunut tehokkaasti kansainväliseen tutkintaan (JIT) ja levitti tutkinnasta toistuvasti disinformaatiota. MH17-lentoturman uhrien omaisten kärsimykset, mukaan lukien epätietoisuus ja ruumiiden epäkunnioittava kohtelu, katsottiin oikeudessa ihmisoikeussopimuksen kieltämäksi epäinhimilliseksi kohteluksi.