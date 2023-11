”Oikeisto on ollut aina isänmaallinen, vasemmistosta ei voi sanoa samaa”

Maria Miala ja Binga Tupamäki ovat ehdolla Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtajaksi – tehtävään, josta viime vuosina on ponnistettu kansanedustajiksi ja ministereiksi.

Kokoomusnuorten uusi puheenjohtaja valitaan viikonloppuna.

Julkisessa keskustelussa kokoomuslaiset jaetaan usein jyrkästi kahteen siipeen: liberaalit ja konservatiivit. Mihin leiriin Miala ja Tupamäki kuuluvat? Kysymys tuntuu ärsyttävän molempia.

– Vaalikoneistakin tuttu poliittinen arvokartta on typerä. Kuvailisin itseäni maltilliseksi ja kaikkien radikaalien liikkeiden vastakohdaksi. Kumpikaan meistä ei ole sellainen kiihkoaktivisti mihinkään suuntaan, Tupamäki toteaa Verkkouutisten haastattelussa.

– Olen osittain samaa mieltä Bingan kanssa, vaikka nykyinen jaottelu on monen kysymysen osalta vanhanaikainen niin koen olevani maltillinen oikeistoliberaali, lisää Miala.

Sen kaksikko tunnustaa suoraan ja häpeilemättä, että he ovat oikeistolaisia.

Miala ja Tupamäki puhuvat mielellään vapaudesta. Heille se tarkoittaa esimerkiksi yksilön vapautta valtion määräysvallasta ja holhouksesta. Miala kertoo lähtökohtaisesti luottavansa siihen, että ihmiset kykenevät itse tekemään heitä koskevia päätöksiä paljon paremmin kuin valtio. Kuva: AMANDA LEHTOLA

Tätä teemaa molemmat käsittelevät hiljattain julkaistuissa pamfleteissaan.

Binga Tupamäen Syvällisempää oikeistolaisuutta -julkaisussa käsitellään oikeistolaista identiteettiä, kapitalismia ja hyvinvointivaltion tilaa.

– Oikeistolaisuus on ensinnäkin yksilönvapauden ja yksilöllisen identiteetin suojaamista. Jokaisella tulee olla taustastaan riippumatta samat oikeudet ja velvollisuudet lain edessä. Oikeisto ei suostu koskaan kategorisoimaan ihmisiä eri viiteryhmiin ja antamaan erivapauksia näiden perusteella, hän linjaa pamfletissaan.

– Oikeistolainen ei sysää vastuuta valtiolle, vaan toimii itse. Mitä vähemmän julkishallintoa, sitä enemmän tilaa ihmisen omalle vapaudelle. Meillä ei ole vastuu vain omasta menestyksestämme, vaan myös perheemme ja lähipiirimme hyvinvoinnista.

Maria Mialan Päättäväisesti oikealle -pamfetissa korostetaan niin ikään samoja asioita.

– Uskon vakaasti yhteiskuntaan, jossa valtiovalta luottaa ihmisten kykyihin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia sen sijaan, että se liiallisesti holhoaisi heitä ja puuttuisi heidän elämäänsä. Valtion tehtävänä on keskittyä tarkasti määriteltyihin ydintehtäviinsä ja pidättäytyä ottamasta vastuulleen asioita, jotka voidaan tehokkaasti toteuttaa vapailla markkinoilla, Miala kirjoittaa.

– Kokoomusnuorilla on aatteensa pohjalta tärkeä vastuu toimia vastavoimana politiikalle, joka kaventaa ihmisten kannustimia ottaa vastuuta omasta elämästään ja pyrkiä kohti parempaa tulevaisuutta omalla ahkeruudellaan, työnteollaan tai yrittämisellään.

Puheenjohtajaehdokkaita yhdistää myös isänmaallisuus.

Mialan mukaan nuorten korkeaa maanpuolustustahtoa on tärkeää pitää yllä. Hän kertoo kannattavansa vahvasti yleistä asevelvollisuutta ja panostuksia puolustukseen ja turvallisuuteen.

Tupamäki puhuu Suomesta jopa ”pyhänä maana”, joka on saatu perintönä ja joka pitää saattaa edelleen tuleville sukupolville parhaassa mahdollisessa kunnossa.

– Oikeisto on ollut aina isänmaallinen, vasemmistosta ei voi sanoa samaa. Vasemmistolla on ollut kansainvälinen kommunismin aate, joka on yrittänyt häivyttää valtioiden rajoja. He ovat nähneet kansallisaatteen hyvin vaarallisena heidän omalle vasemmistolaiselle doktriinilleen, hän toteaa VU:n haastattelussa.

Pitääkö valtion tukea kaikkea?

Maria Mialan ja Binga Tupamäen mielestä suomalainen yhteiskunta elää yli varojensa. Julkisen sektorin tuhlailu on heidän mukaansa saatava kuriin.

– Nykyiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ei ole tietenkään varaa. Kansantaloutemme ei ole kasvanut vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Silti hyvinvointivaltio on laajentunut ja tulonsiirrot kasvaneet. Vaje paikataan velkarahalla. Se on huolestuttavaa, eikä tähän tilanteeseen ole vielä herätty, sanoo Tupamäki.

Pamfletissaan hän kirjoittaa, että ”hyvinvointiyhteiskunta on surullisesti muuttunut tulonsiirtomekanismiksi, joka ryöstää tulevilta sukupolvilta heidän hyvinvointiaan”.

- Oikeisto on synonyymi valtiovallan rajoittamiselle. Mitä vasemmalle mennään, sitä enemmän halutaan kontrollia. Minulle oikeistolaisuus on sitä, että haluamme vähemmän sosiaalista kontrollia ja enemmän yksilön vastuuta omasta elämästä, Binga Tupamäki sanoo. Kuva: AMANDA LEHTOLA

Mialan mukaan suomalaisten käsitys pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta on hämärtynyt.

– Sen tehtävänä on tietenkin tukea niitä ihmisiä, jotka eivät pärjää omin voimin. Vallalla tuntuu kuitenkin olevan sellainen käsitys, että valtion pitää tukea ja hoitaa kaikkea.

Kokoomusnuorten pitäisi Mialan mukaan laatia oma vaihtoehtobudjetti ja leikkauslista, jolla samalla kiritettäisiin myös pääministeripuolue kokoomusta.

– Julkiselta sektorilta löytyy ehdottomasti karsittavaa. Sieltä on myös leikattava, koska muuten meillä ei ole varaa nykymuotoiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, hän sanoo.

Hallitukseen löytyy luottoa

Miala ja Tupamäki luottavat siihen, että kokoomuksen johtama porvarihallitus saa velka-Suomen suuntaa käännettyä.

– Pelkäsin, että meille tulee sinipunahallitus. Demareiden kanssa ei olisi voitu mennä mitenkään eteenpäin ja varsinkin, jos Sanna Marinista olisi tullut valtiovarainministeri, Tupamäki viittaa SDP:n talous- ja velkapolitiikkaan.

Kokoomusnuorten pitää Maria Mialan mukaan laatia oma leikkauslista, jolla kiritetään emopuolue kokoomusta julkisen talouden säästätalkoisiin. Kuva: AMANDA LEHTOLA

Hän toivoo, että hallituksen tiukaksi kuvailtu talouslinja pitää.

– Vasemmiston mielestä oikeistohallituksen ohjelma oli jopa lukemattakin surkea. Emme siis häviä mitään, jos vedämme melko oikeistolaista politiikkaa nämä neljä vuotta. Toivotaan toki, että hallituskausi sujuu mahdollisimman rauhallisesti ja hyvin, jotta nykyinen hallituspohja jatkaa tämänkin jälkeen, Tupamäki sanoo.

– Sinipunalla emme olisi saaneet tahtomiamme tarpeellisia ja rakenteellisia uudistuksia hallitusohjelmaan, Miala jatkaa.

Perussuomalaisia kumpikaan puheenjohtajaehdokas ei vierasta hallituskumppanina.

– Se on ihan demokraattinen eduskuntapuolue, en näe syitä sulkea heitä ulos. Kokoomuksella ja perussuomalaisilla on paljon yhteistä pintaa turvallisuuden ja talouden saralla. Pöyristyttävämpää olisi, jos kokoomus tekisi mieluummin yhteistyötä vasemmistoliiton kanssa, Tupamäki toteaa.

– Tärkeintä on se, millainen hallitusohjelma heidän kanssaan on saatu aikaan. Jos katsomme kokoomuksen sisarpuolueita muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, monet niistä ovat tehneet yhteistyötä perussuomalaisten sisarpuolueiden kanssa. Sanna Marinin Demarit olivat siirtyneet niin vasemmalle, että heidän kanssaan hallituksen muodostaminen olisi ollut hankalaa , sanoo Miala.

Molempien mielestä vaarana on se, että kokoomus näyttäytyy hallitusvastuun jälkeen kylmänä kamreeripuolueena, joka ei enää innosta äänestäjiä.

– Oikeistohallitusta on helppo mustamaalata vasemmistolaisista lähtökohdista käsin. Meidän pitää kokoomusnuorissakin taistella aktiivisesti sitä vastaan, ettei hallituksesta levitetä disinformaatiota, Tupamäki sanoo.

Mialan mukaan puolueen viestinnän pitää olla kirkasta.

– Ei pidä syntyä kuvaa, että kokoomuksen ainoa visio on menoista leikkaaminen. Mehän haluamme luoda edellytyksiä siihen, että ihmisillä on mahdollisimman paljon mahdollisuuksia Suomessa vaikuttaa omaan elämäänsä ja taloudelliseen tilanteeseensa. Kokoomus on myös ulkopolitiikan puolue, joka pystyy hoitamaan isänmaan asiaa globaalisti myrskyisässä tilanteessa.

Tupamäki toivoo, että hallituskauden aikana suomalaisten arvomaailma ”kalibroituisi” nykyistä enemmän oikealle.

– Kokoomuksen ehdotukset eivät ole edes niin radikaaleja, mutta Suomen vasemmisto on niin syvänpunaista, että he saavat keskustaoikeistolaisetkin asiat näyttämään oikeistolaisilta.