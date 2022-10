Ohjusiskuja ympäri Ukrainaa – Vesi ja sähköt poikki osassa Kiovaa

Venäjä on tehnyt maanantaina ohjusiskuja ympäri Ukrainaa. Ukrainan median mukaan ainakin Kiovassa ja Dnipropetrovskin, Zaporizzjan ja Kirovohradin alueilla on räjähdellyt.

Iskut ovat kohdistuneet jälleen kriittiseen infrastruktuuriin kuten energian- ja vedenjakeluun.

Esimerkiksi Kiovassa on ollut sähkökatkoja ja kaupungin pormestari Vitali Klitshko vahvisti Telegramissa, että osa kaupungista oli lisäksi aamulla ilman vettä. Klitshkon mukaan Venäjän isku oli myös vaurioittanut yli 350 000 asunnon sähköt kaupungissa tuottavaaa energialaitosta.

Ukrainan ilmavoimat kertoi Facebookissa venäläisten strategisten pommikoneiden ampuneen noin 50 ohjusta aamun aikana. Ukrainalaiset väittävät pudottaneensa niistä peräti 44.

Venäjä on keskittynyt viime aikoina pitkän kantaman iskuissaan sotilaskohteiden sijasta Ukrainan siviili-infrastruktuurin terroripommituksiin.

The Ukrainian Air Force claims that Russian Tu-95 and Tu-160 strategic bombers fired > 50 Kh-101 or Kh-555 air-launched cruise missiles today and that Ukraine shot down 44 of them. By Air Command: 18 by center, 12 by south, 9 by East, and 5 by West.https://t.co/BMwLNYm8ue pic.twitter.com/MiidEQq6oT

— Rob Lee (@RALee85) October 31, 2022