Ohjusisku Iraniin, useiden ihmisten kerrotaan kuolleen

Pakistanin asevoimien kerrotaan tehneen ohjusiskun Iraniin vastatoimena Iranin tekemille iskuille tiistai-iltana.

Pakistanin ulkoministeriön mukaan kohteena olivat ”terroristien piilopaikat” Sistan-Balutshistanin maakunnassa. Maa kertoo BBC:n mukaan saaneensa uskottavia tiedustelutietoja ”suuren mittakaavan terroristitoiminnasta”.

Iranin valtionmedia kertoo kolmen naisen ja neljän lapsen kuolleen ohjusiskussa. Pakistanin ulkoministeriö vakuuttaa kunnioittavansa edelleen Iranin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Torstain sotilaallisia toimia perustellaan maan turvallisuusintressien puolustamisella.

Pakistan tuomitsi Iranin tiistaina tekemän iskun rajan tuntumassa sijaitsevaan Balutshistanin maakuntaan. Iranin mukaan kohteena olivat sunnien separatistiryhmä Jaish al-Adlin taistelijat. Ryhmän kerrottiin tehneen hyökkäyksiä Iranin puolelle.

Iran tulitti kuluvan viikon aikana myös Irakissa ja Syyriassa sijaitsevia kohteita. Maan tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat jatkaneet hyökkäyksiään kauppaliikennettä vastaan Punaisellamerellä.

Wilson Centre -tutkimuslaitoksen ohjelmajohtaja Michael Kugelman sanoo laajemman konfliktin riskin kasvaneen viimeaikaisten väkivaltaisuuksien valossa. Hänen mukaansa Iranilla ja Pakistanilla on toisaalta myös mahdollisuus rauhoittaa tilanne.

– Molemmat osapuolet ovat nyt tasoissa, Kugelman sanoo BBC:lle.

Pakistan referred to Iran as a 'brotherly nation'

That relationship will be under severe strain today. Pakistan's foreign ministry has said there has been no communication between the two countries since Pakistan's attack.

The big question now is, how will Iran respond? https://t.co/7YfyPL4wr4

— Caroline Davies (@caroline_gm_d) January 18, 2024