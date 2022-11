Ohjus osuu Venäjän kuljetushelikopteriin rankalla videolla

Ukraina on pudottanut venäläisen Mi8-kuljetushelikopterin Bahmutin alueella. Kopteri oli väitetysti Venäjän Wagner-palkkasotilasyhtiön käytössä.

Helikopterin tuhosta on julkaistu rankkaa materiaalia Ukrainan asevoimien yksiköiden sosiaalisen median tileillä (videoita alla).

Videoilla näkyy, kuinka kopteri saa osuman olalta ammuttavasta ilmatorjuntaohjuksesta pian nousun jälkeen. Se jatkaa jonkin aikaa lentoaan liekeissä, iskeytyy lopulta maahan ja pyörähtää katolleen.

Useiden venäläisten palkkasotilaiden on väitetty menehtyneen. Mitään vahvistettua tietoa uhreista ei kuitenkaan ole. Wagnerin taistelijoiden tiedetään operoivan Bahmutin alueella.

Full video. Soldiers of the Ukrainian 54th Mechanized Brigade shot down a Russian Mil Mi-8 helicopter over the T1302 highway near Berestove, Donetsk Oblast.#Mi8 #russianukrainianwar pic.twitter.com/ZuYVb1MfVW

— ukraine_defence (@ukrdefence) October 31, 2022