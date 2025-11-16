Verkkouutiset

SDP:n logo teltassa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

”Odotamme SDP:lta talouden ihmettä”

  • Julkaistu 16.11.2025 | 14:56
  • Päivitetty 16.11.2025 | 15:02
  • Politiikka
Kokoomuksen Jukka Kopra toivoo saavansa nähdä laskelmia oppositiopuolueen ehdotusten vaikutuksista.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra odottaa saavansa pian nähdä laskelmia ja vaikutusarvioita SDP:n pian julkaistavassa vaihtoehtobudjetissa esitetyistä ratkaisuista.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin kertoi puoluevaltuuston kokouksessa, että pian julkistettavassa vaihtoehtobudjetissaan oppositiopuolue ottaisi satoja miljoonia euroja vähemmän velkaa Petteri Orpon (kok.) hallitukseen verrattuna.

– Nyt lupaukset on annettu. Odotamme SDP:n vaihtoehtobudjetilta talouspoliittista ihmettä, laskettujen vaikutusarvioiden kera, Kopra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä

– Lindtman ei voi vakavalla naamalla väittää esittäneensä yhtään uskottavaa vaihtoehtoa, joka ottaisi huomioon talouden realiteetit.

X-julkaisun ohessa Kopra jakoi Ylen jutun Lindtmanin puheenvuorosta puoluevaltuuston kokouksessa.

SDP:n puheenjohtajan mukaan veronkevennykset tulisi suunnata täysimittaisesti pieni- ja keskituloisille.

Lindtmanin mukaan SDP uudistaisi myös yritysten kannustimia ja helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista pienyrityksissä.

Uusimmat
