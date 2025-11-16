”Odotamme SDP:lta talouden ihmettä”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra odottaa saavansa pian nähdä laskelmia ja vaikutusarvioita SDP:n pian julkaistavassa vaihtoehtobudjetissa esitetyistä ratkaisuista.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin kertoi puoluevaltuuston kokouksessa, että pian julkistettavassa vaihtoehtobudjetissaan oppositiopuolue ottaisi satoja miljoonia euroja vähemmän velkaa Petteri Orpon (kok.) hallitukseen verrattuna.
– Nyt lupaukset on annettu. Odotamme SDP:n vaihtoehtobudjetilta talouspoliittista ihmettä, laskettujen vaikutusarvioiden kera, Kopra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä
– Lindtman ei voi vakavalla naamalla väittää esittäneensä yhtään uskottavaa vaihtoehtoa, joka ottaisi huomioon talouden realiteetit.
X-julkaisun ohessa Kopra jakoi Ylen jutun Lindtmanin puheenvuorosta puoluevaltuuston kokouksessa.
SDP:n puheenjohtajan mukaan veronkevennykset tulisi suunnata täysimittaisesti pieni- ja keskituloisille.
Lindtmanin mukaan SDP uudistaisi myös yritysten kannustimia ja helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista pienyrityksissä.
