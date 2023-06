Nyt Venäjällä kiistetään Katynin joukkomurhat

Josif Stalinin Neuvostoliitto miehitti Puolan yhteistyössä Adolf Hitlerin johtaman Saksan kanssa syksyllä 1939. Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatti NKVD vangitsi kymmeniätuhansia Puolan tasavallan upseereja ja älymystön jäseniä.

NKVD toteutti näiden vangittujen joukossa ”filtteröinnin” eli suodatusprosessin, jonka perusteella päätettiin, kuka teloitettaisiin ja kuka ei. Tärkein kriteeri oli suhtautuminen neuvostovaltaan.

Maaliskuun 5. päivänä 1940 bolševikkipuolueen politbyroo antoi Lavrenti Berijan esityksestä määräyksen 25 700 puolalaisen ”vastavallankumouksellisen ja nationalistin” teloittamisesta. Määräyksen allekirjoittivat Stalinin lisäksi Vjatšeslav Molotov, Lazar Kaganovitš, Kliment Vorošilov, Anastas Mikojan ja Mihail Kalinin.

Käskyn tuloksena Smolenskin alueen Katynin metsissä ammuttiin niskalaukauksin 22 000 puolalaista. Loput teloitukset tapahtuivat Tverissä ja Ukrainan Harkovassa.

Saksalaismiehittäjät löysivät joukkohaudat kesäkuussa 1941 ja esittelivät niitä maailmalle. Pääkalloissa oli selvästi nähtävissä luodinreiät takaraivossa ja otsassa.

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Neuvostoliitto totesi saksalaisten olleen syyllisiä veritekoon. Lisäksi se hämmensi soppaa Khatynin joukkomurhalla, joka tehtiin SS-Dirlewangerin johdolla Valko-Venäjällä vuonna 1943.

Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov tunnusti lokakuussa 1989, että NKVD oli murhannut puolalaiset. Seuraavana vuonna Neuvostoliitto ilmoitti virallisesti tunnustavansa ja syvästi katuvansa maansa salaisen poliisin tekemiä murhia.

Vuonna 1990 Venäjän SFNT:n presidentti Boris Jeltsin luovutti Puolan presidentille Lech Wałęsalle alkuperäiset joukkoteloituksesta päättäneet erittäin salaiset asiakirjat aina Berijan esityksiä myöten.

Vuonna 2010 Venäjän pääministerinä toiminut Vladimir Putin sanoi vierailessaan Katynin muistomerkillä, että neuvostovalta yritti vuosikymmenien ajan peitellä totuutta Katynin verilöylystä ja sen toteuttajista ”kyynisillä valheillaan”.

– Mutta olisi myös valheellista ja manipulointia syyttää näistä rikoksista venäläisiä. Suuttumuksella ja vihalla kirjoitettu historia on yhtä virheellistä ja kiilotettua kuin tiettyjen ihmisten tai poliittisten ryhmien etuja nimissä kirjoitettu historia, lisäsi Putin.

Nyt Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti kiistää täysin Neuvostoliiton teloittaneen puolalaisia Katynissa. Syyllisiä olivatkin natsit.

– Vuonna 1943 joukoittain ihmisiä Ukrainan Vinnytsjassa murhanneet hitleriläiset peittelivät jälkiään syyttämällä veriteoista Neuvostoliittoa. Kyseessä oli sama toimintatapa kuin Katynissa selviää Ria Novostin tarkastelemista arkistoasiakirjoista, kirjoittaa Ria Novosti Telegram-kanavallaan.

Saksalaiset murhasivat Vinnytsjaa miehittäessään vuosina 1941–1943 alueen juutalaisväestön, mutta varsinaisen 9 000-11 000 uhria vaatineen Vinnytsjan joukkomurhan toteutti NKVD vuosina 1937–1938.

Saksalaiset löysivät Vinnytsjan joukkohaudat vuonna 1943 ja kutsui kansainvälisen tutkimuskomission tutkimaan niitä. Tutkimuskomissioon osallistui myös suomalainen anatomian professori Niilo Pesonen.

Eri tapahtumien ja vuosilukujen valikoiva sekoittaminen oli tyypillistä neuvostoaikaisella historiankirjoitukselle. Ria Novosti näyttää palaavan tähän perinteeseen.

Lisäksi Ria Novosti on kaivanut arkistosta ”uutena löytönä” vanhat Leningradin sotaoikeuden vuodenvaihteessa 1945–1946 laatimat kuulustelupöytäkirjat ”tunnustuksineen”.

– Vangitut natsit kertoivat itse yksityiskohtaisesti, kuinka he surmasivat puolalaisupseerit Katynissa eikä Neuvostoliiton NKVD. He myönsivät yrittäneensä myydä väärennökset neuvostojulmuuksista Yhdysvalloille ja Englannille – nämä tunnustukset kuuluvat uusiin arkistomateriaaleihin, joihin Ria Novosti sai tutustua, kirjoittaa Ria Novosti.

NKVD sai kidutuksella seitsemän saksalaista Wehrmachtin sotavankia ”tunnustamaan” Katynin joukkomurhat. Tunnustukset olivat täynnä epäloogisuuksia aina tekotavasta lähtien: murhissa käytettiin oikeasti TK-pistooleja ja Nagan-revolverejä eikä konekiväärejä.

”Tunnustaneista” sotavangeista vain yksi jätettiin henkiin, Arno Dürre. Hän sai kuolemantuomion sijaan 15 vuoden pakkotyötuomion. Tarkoituksena oli ilmeisesti käyttää Dürreä todistajana tulevissa sotarikosoikeudenkäynneissä.

Neuvostoliitto yritti saada Katynia ympättyä mukaan natsien sotarikosoikeudenkäyntiin vuonna 1945, mutta länsiliittoutuneet eivät moiseen suostuneet. Ainoan henkiin jätetyn ”silminnäkijän” tunnustukset oli niin absurdeja, ettei Neuvostoliitto edes viitsinyt käyttää tätä todistajana.

Katyn is extensively documented. Yeltsin handed the original orders to Poland in 1992. Putin attended Katyn anniversary celebrations in 2010 and condemned the "cynical lies that have blurred the truth about the Katyn shootings" https://t.co/fY4cE24Ouh

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) June 22, 2023