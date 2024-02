Nyt tuli muistutus numeroista lakkojen taustalla – ”Asiat perspektiiviin”

Tämän viikon poliittisissa lakoissa on mukana yhteensä noin 130000 työntekijää. Helsingin Sanomien mukaan laskelman taustalla ovat ammattiliittojen omat arviot.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti muistuttaa, että samaan aikaan selvästi suurempi osa on töissä.

– Tällä viikolla jopa: 130000 suomalaista on lakossa, 1350000 suomalaista on koulussa, 2600000 suomalaista on töissä, Sammallahti kirjoittaa X-alustalla.

– Asiat perspektiiviin: Ay-pomoilla ei ole kansan tukea. Lait Suomessa säätää eduskunta, ei Hakaniemen lakkokenraalit, hän jatkaa.

Työministeri Arto Satonen (kok.) kommentoi, etteivät hallituksen edistämät uudistukset lopulta ole mullistavia muihin maihin vertailtaessa.

– Ihmettelen tätä ”selkävoitto”-keskustelua. Hallitus ei todellakaan hae mitään selkävoittoa ay-liikkeestä. Esimerkiksi työrauhassa ja paikallisessa sopimisessa meidän esitykset ovat kansainvälisessä vertailussa maltillisia, hän painottaa.

Palvelualojen työnantajat Paltan pääekonomisti Martti Pykäri muistuttaa, kuinka tärkeää vienti on Suomelle. Tilastokeskus julkaisi tänään luvut, joiden mukaan bruttokansantuote supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

– Lakko pysäyttää muun muassa satamat, joiden kautta kulkee suurin osa tavaravientiä ja -tuontia. Ulkomaankauppa on Suomelle kriittisen tärkeää ja vienti työllistää Suomessa suoraan ja epäsuorasti yhteensä noin 550 tuhatta ihmistä, Pykäri sanoo X-päivityksessään.

Tänään alkoi vuorokauden pituisia työnseisauksia myös ydin- ja vesivoimaloissa. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoi aamupäivällä MTV Uutisille, että kyseessä on tällä erää ”pieni varoitus” ja Sähköliitto voi jatkossa toteuttaa muitakin toimenpiteitä. Hän vihjasi, että sähköntuotannon pysäyttäminen on yksi vaihtoehto.

Energiateollisuus ry:n johtaja Timo Yli-Koivisto kertoi, että lakot saatiin sovittua työntekijäpuolen kanssa siten, että ne eivät vaikuta sähkönhintaan. Yli-Koiviston mukaan työtaisteluiden kohdentaminen talvella sähköntuotantoon on kuitenkin vastuutonta.

– Ay-pamput taistelevat vain ja ainoastaan oman valtansa puolesta. Suomalaisten työpaikat, investoinnit, huoltovarmuuden ja jopa kansallisen turvallisuuden he ovat valmiita siinä taistelussa uhraamaan. Lakot osoittavat konkreettisesti sen, miksi hallituksen uudistukset tarvitaan, elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) kommentoi X:ssä MTV:n juttua.

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) muistuttaa, että lakkoon ei ole pakko mennä, vaikka liitto ”komentaisi”.

– Poliittiset lakot vahingoittavat muita suomalaisia, Suomen taloutta ja omaa palkanmaksajaa, Valkonen toteaa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo Demokraatin haastattelussa, että EK:sta ei lähde sellaista viestiä, että hallituksen pitäisi peruuttaa hallitusohjelmaan kirjatuista uudistuksista, vaikka lakot kalliiksi tulevatkin.

Häkämiehen mukaan monella taholla on voitu yllättyä, kun työmarkkinajulkisuus ei ole heikentänyt hallituksen kannatusta.

– Pikemminkin voisi sanoa, että jos hallitus vetäytyy päätöksistään, se vaikuttaisi negatiivisemmin sen kannatukseen, Häkämies sanoo lehdelle.

