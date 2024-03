”Nyt tehdään tasapainotusta, joka teiltä jäi tekemättä”

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoi esittelypuheenvuorossaan, että hyvinvointiyhteiskunta on mahdollista turvata vain korkealla työllisyysasteella.

– Hallituksen tavoitteena on lisätä työllisten määrää 100 000:lla tämän vaalikauden aikana ja nostaa Suomi uralle, jolla työllisyysasteen on mahdollista nousta 80 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Yksi keskeinen keino työllisyystavoitteen saavuttamisessa on purkaa kannustinloukkuja, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavampaa suhteessa sosiaaliturvaan ja kokoaikatyö kannattavampaa suhteessa osa-aikatyöhön, Arto Satonen sanoi.

Hallituksen ohjelman mukaan sosiaaliturvaa uudistetaan työhön kannustavaksi ja esitys on osa kokonaisuutta, jonka ensimmäinen osa hyväksyttiin eduskunnassa ennen vuodenvaihdetta. Hallitusohjelmassa on arvioitu koko työttömyysturvan uudistamisen työllisyysvaikutukseksi 41 000.

Nyt tuotu esitys tavoittelee työttömyysetuusmenojen vähentämistä noin 373 miljoonalla eurolla. Se vahvistaisi julkista taloutta nettona noin 276 miljoonaa euroa.

Kokoomuksen Tere Sammallahti totesi, ettei malta olla muistuttamatta yli 11 miljardin euron alijäämästä, joka Suomea tänä vuonna kohtaa.

– Ja niistä projektioista, jotka on seuraaville vuosille annettu ja jotka ovat lähestulkoon yhtä brutaaleja. Te voitte huutaa siitä, että, no, nyt sitten velkaannutaan porvarihallituksen johdolla, mutta ilman leikkaustoimia oltaisiin velkaannuttu vielä merkittävästi enemmän, Tere Sammallahti totesi oppositiolle ja aiemmalle hallitukselle.

– Tämä täytyy pitää mielessä. Olisi tietenkin hirvittävän kivaa, jos kaikilla olisi mahdollisimman isot sosiaaliturvat ja mitään ei tarvitsisi tehdä, mutta tilanne on tämä. Realiteetit ajavat aina idealismin edelle. Nyt tehdään niitä tasapainotustoimia, jotka esimerkiksi teiltä jäivät tekemättä.