”Nyt riittää: Joe Bidenin on aika arvostaa ihmishenkiä enemmän kuin Venäjää”

Historioitsija Mark Toth ja USA:n asevoimien entinen tiedustelu-upseeri, eversti (evp.) Jonathan Sweet kirjoittavat Kyiv Postissa, että Vladimir Putin käy tällä hetkellä kahta sotaa: yhtä Ukrainan asevoimia vastaan ja toista maan siviilejä vastaan. He syyttävät Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille tämän mahdollistamisesta..

– Jos venäläiset ohjukset tai lennokit hyökkäävät jossain päin Yhdysvaltoja äitejä ja isoäitejä vastaan, Washington DC ryhtyisi taisteluun niiden laukaisijoita vastaan, minne tahansa ne laukaistiinkin, he kirjoittavat.

– Silti Bidenin hallinto on selittämättömästi ja todellakin vastuuttomasti kahlinnut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kädet ja estänyt häntä tekemästä samoin sodan alusta lähtien.

Kirjoittajien mukaan Bidenin hallintokäytännössä tarjoaa Putinin asevoimille turvapaikan ja pitkittää kärsimystä, kun se ei tarjoa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä. He viittaavat USA:n asevoimien evp-kenraali Ben Hodgesin twiittiin, jossa tämä totesi saman.

– Jos Putinin sota ihmiskuntaa vastaan halutaan pysäyttää Ukrainassa, Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän lähettäminen ei yksinkertaisesti riitä. Venäjän ohjusten tuhoaminen ennen niiden osumista maaliinsa on vain osa ratkaisua, kirjoittajat toteavat.

– Nyt riittää. Bidenin hallinnon on päästävä eroon ”eskalaatio-halvauksestaan”, kuten me olemme sitä kutsuneet, ja sen on arvostettava enemmän Ukrainan ihmishenkiä kuin Venäjän reaktioita, he jatkavat.

Ohjukset pitäisi heidän mukaansa tuhota ilmatorjuntaohjusten sijaan pitkän kantaman ohjuksilla jo ennen niiden ampumista.

– Puolittaiset toimenpiteet voivat auttaa Bidenin hallintoa tuntemaan olonsa hyväksi ponnisteluistaan ja nukkumaan yönsä paremmin, mutta eivät ne riitä. Eivät silloin, kun Putin käy Ukrainassa sotaa ihmisyyttä vastaan yrittäessään voittaa hyökkäyssotaansa, Toth ja Sweet kirjoittavat.

– Mitä osaa tästä todellisuudesta Bidenin hallinto ei vielä ymmärrä?

Our refusal to provide ATACMS to Ukraine in effect gives Russia safe haven for these attacks against Ukrainian civilians. I don’t know how the Administration can justify this. At least enable Ukraine to hit the Russian Navy and Air Force in Crimea. https://t.co/dtyQ27O9kq

— Ben Hodges (@general_ben) June 16, 2023