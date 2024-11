”Nyt on välttämätöntä löytää uusia kasvun eväitä”

– ⁠20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi on laskenut jo yli vuoden ajan. Työttömiä oli lokakuussa 38 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja ⁠20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku on laskenut 76,1 prosenttiin vuodentakaisesta 77,4 prosentista. Varsinkin rakentamisen jyrkkä sukellus ja yksityisen kulutuksen odotettu hitaampi elpyminen näkyvät selvästi työttömien määrän kasvuna kuluvan vuoden aikana, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Hänen mukaansa työttömyyden kasvua ajaa Suomen heikko taloustilanne.

– Yhä pitkittyvän heikon suhdanteen taustalla on muun muassa Suomelle edelleen liian korkea korkotaso, heikko kuluttajaluottamus ja viennin ennakoitua hitaampi toipuminen. Myös avoimien työpaikkojen määrä on laskenut, mikä vaikeuttaa uudelleentyöllistymistä. Nyt on välttämätöntä löytää uusia kasvuneväitä, vaatii Malinen.

Hän toteaa kuitenkin, että ilmassa on onneksi myös varovaisen positiivisia merkkejä, kun Suomen talous alkaa vähitellen toipua taantumasta.

– Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi lievästi ja loppuvuoden talouskasvu saa tukea loppuvuonna edelleen laskevista koroista ja matalana pysyneestä inflaatiosta ja viennin vähitellen tapahtuvasta elpymisestä. Lisäksi teollisuuden luottamus on ollut viime aikoina lievässä nousussa, Malinen huomauttaa.

Malinen arvioi, että viime aikojen positiiviset signaalit eivät kuitenkaan toistaiseksi ulotu yksityiseen kulutukseen.

– Kuluttajien luottamus on edelleen alhaista ja asunnonostoaikomusten lievästä kasvusta huolimatta asuntokaupan selvä virkistyminen antaa vielä odottaa.

– Suhdannetilanne on siis edelleen lupaavista talousuutisista huolimatta haastava eli työllisyystilanne jatkanee heikkenemistään alkuvuoden 2025 aikana. Työmarkkinat reagoivat talouden käänteisiin viiveellä, joten parempia aikoja voidaan odottaa aikaisintaan loppukeväästä 2025, Malinen ennakoi.