”Nyt on etsittävä keinoja työntekijöiden ja Kymenlaakson alueen tueksi”

Nyt on etsittävä monipuolisesti keinoja Sunilan tehtaan työntekijöiden ja Kymenlaakson alueen tueksi, toteaa europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) X-yhteisöalustalla.

Stora Enso on nyt vahvistanut sulkevansa Kotkan Sunilan sellutehtaan pysyvästi. Helsingin Sanomien mukaan jo 710 ihmistä on menettänyt työnsä ja vaakalaudalla on vielä ainakin 185 ihmisen työt.

Sarvamaa kirjoittaa, että edellytykset EU:n globalisaatiorahaston tuen saamiselle on tutkittava ensi sijassa. Entinen työministeri Jari Lindström (ps.) kommentoi ketjussa, että edellytykset tuen saamiselle vaikuttaisivat täyttyvän.

Euroopan globalisaatiorahasto työttömäksi jääneille työntekijöille on EU:n erityisväline, josta tuetaan rakenneuudistusten vuoksi työnsä menettäneitä eurooppalaisia työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja autetaan heitä työllistymään uudestaan.