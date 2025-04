Nyt on aika palauttaa kansalaisten luottamus sote-palveluihin

Vuoden 2025 kunta- ja aluevaalit on käyty ja on aika onnitella valittuja. Samalla tämä on kiitosten paikka tuhansille ehdokkaille ja heidän tukiryhmilleen. Ilman heitä ei ole puoluetoimintaa, saati demokratiaa.

Ylivertainen voittaja niin kunta- kuin aluevaaleissa oli nukkuvien puolue. Tämä on huolestuttavaa, sillä juuri kunta- ja aluevaltuutetut päättävät jokaista meitä koskettavista paikallisista asioista. Missä sijaitsee lähikoulu tai terveysasema, miten nopeasti pääsee palvelujen piiriin, miten palvelut tuotetaan, millaisena lähiluonto säilyy tai miten kaavoitetaan? Muun muassa nämä teemat näkyvät kunta- ja aluepäättäjien pöydillä.

Mutta siirrytään nyt teihin, jotka valittiin päätöksentekijöiksi. Teillä on mandaatti tehdä valintoja: hyvinvointialueiden ja kuntien ohjaaminen kohti valoisampaa tulevaisuutta ja kansalaisten luottamuksen lisääminen julkisiin palveluihin. Teillä on avaimet maailman parhaiden koulujen rakentamiseen tulevaisuuden tekijöillemme.

Hyvinvoinnin lisäämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta kunnissa ja hyvinvointialueilla on keskeisiä palveluita. Niillä on myös suuri merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän ajan kustannushallinnan kannalta.

Nyt on aika palauttaa takaisin kansalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Uskon, että se on mahdollista. Edellisen kauden päättäjät ovat tehneet kaikista vaativimman työn, laittaneet tyhjästä pystyyn nykyiset alueet ja tehneet päätöksiä lukuisista yt-menettelyistä ja säästöistä. Se ei ole helpoin tai kiitollisin tehtävä.

Monella puolueella ja valitulla ehdokkaalla oli tavoitteena kansalaisten hoitoon ja hoivaan pääsyn varmistaminen ajoissa. Hoidetaan jonot historiaan, on kyse sitten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, hoivan tai sosiaalipalveluiden jonoista. Pidetään huolta siitä, että palveluita saa. Palveluiden tarve voi syntyä päihteitä käyttävälle katkaisuhoitoon tai päihdekuntoutukseen, lastensuojelutarpeessa olevalle lapselle lastensuojelun tukitoimiin, vaikeassa tilanteessa olevalle perheelle kotiapuun tai hauraalle ikääntyneelle kotihoitoon tai ympärivuorokautiseen hoivaan.

Miten rahat saadaan riittämään? Yksi keino on välttää osaoptimoivia päätöksiä ja katsotaan vaikutuksia pidemmällä aikaperspektiivillä. Tuetaan ihmislähtöistä johtamismallia ja siltojen rakentamista yli organisaatiorajojen. Toisena keinona ovat tuottamismallit, tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen toisistaan. Monituottajuus on avain palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja toimii hyvänä kirittäjänä tulevaisuuden vaikuttavan ja yksilöllisen soten rakentamiseksi sekä kustannusten hallitsemiseksi.

Uudet päättäjät: olkaa rohkeita ja ottakaa vahva rooli päätöksentekijänä. Sitä varten teidät on valittu. Oma oppini ex-päättäjänä on, että yli puoluerajojen voidaan tehdä ihmeitä yhdessä sidosryhmien kanssa. Tehdään maailman parasta sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdessä – siihen on kaikki mahdollisuudet, kun katsomme asioita uutta luovalla tavalla