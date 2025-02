Nuorten tekemissä tapon yrityksissä raju kasvu – tällainen teko tyypillisesti on

Nuorten henkirikosten ja niiden yritysten määrä on kokonaisuutena katsottuna noussut vuoden 2019 jälkeen, kertoo Keskusrikospoliisin tekemä selvitys.

Nousu johtuu ennen kaikkea tapon yritysten määrä kasvusta, joiden määrä oli vuosien 2023–2024 aikana yli kaksinkertainen vuosiin 2015–2016 verrattuna.

Vuosina 2020–2024 alle 21-vuotiaille on kirjattu keskimäärin vähän yli sata henkirikosta tai sen yritystä koskevaa rikosepäilyä vuosittain, kun taas aiempina vuosina määrä on vaihdellut noin 50–60 rikosepäilyn välillä. Alle 15-vuotiaiden henkirikoksesta tai sen yrityksestä epäiltyjen määrä on pysynyt matalana, vaikka määrässä on ollut havaittavissa pientä kasvua viime vuosina.

Toteutuneiden henkirikosten määrä on nuorten ikäryhmissä tyypillisesti pieni, tarkastelujaksolla 2007–2024 kirjattiin keskimäärin 13 tapausta vuosittain.

Tapon yrityksissä tyypillisin tekijä on 18-20-vuotias mies ja tekoja on väestöön suhteutettuna eniten Uudellamaalla.

Nuorten väkivaltaa sekä ryöstöjä koskevien aiempien tarkastelujen mukaan ulkomaalaistaustaisten ja suomalaistaustaisten nuorten väkivaltarikollisuuden taso on kehittynyt samansuuntaisesti, mutta nousu on ollut merkittävämpää ulkomaalaistaustaisilla.

Nuorten rikostasoa koskevan tarkastelun perusteella ilmenee, että vuosina 2020–2023 suomalaistaustaisten rikostaso oli noin 1,9 henkirikosta tai sen yritystä 10000 henkilöä kohden ja ulkomaalaistaustaisten kohdalla vastaava rikostaso oli 5,3, eli ulkomaalaistaustaisten rikostaso oli suomalaistaustaisia nuoriin nähden lähes kolminkertainen.

Nuorten henkirikoksissa ja niiden yrityksissä havaitut teonpiirteet ovat muuttuneet joiltain osin verrattuna vuosiin 2015–2016.

– Selvästi yleisin nuorten käyttämä tekoväline on teräase, ja se on tyypillisesti ollut epäillyllä mukana jo ennen rikosta. Teräasetta käytetään tekovälineenä aiempaa useammin. Rikoksissa käytetään enemmän väkivaltaa, ja tekoja tehdään aiempaa hieman useammin myös julkisilla paikoilla, KRP:n raportissa todetaan.

Maininnat teon liittymisestä jollain tapaa huumausaineisiin ovat lisääntyneet ja alkoholiin liittyvät maininnat vähentyneet.

Eräänä nuorten henkirikosten erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että vanhempiin ikäryhmiin verrattuna teot ovat tyypillisesti kohdistuneet useammin tuntemattomaan henkilöön. Vaikka suurin osa uhreista oli epäillyille tuttuja, myös ennalta tuntemattomiin henkilöihin, kuten huumekaupan osapuoliin tai eri seurueen henkilöihin kohdistuneiden tekojen määrä on kasvanut.

Motiiveista yleisin on riitatilanteen ratkaiseminen väkivalloin, ja lisäksi erityisesti kosto- ja ryöstömotiivien määrä on kasvanut.

