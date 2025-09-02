Nuoret yrittäjät kasvun toivona – Ilkka Paananen ja Jaajo Linnonmaa tukevat kampanjaa

Yrittäjän päivän kampanjaa tukevat muun muassa Supercellin perustaja Ilkka Paananen ja sarjayrittäjä Jaajo Linnonmaa. 4H-järjestön kampanjassa korostetaan, ettei Suomella ole varaa menettää yhtäkään uutta yrittäjää.

Ilkka Paananen muistuttaa, että epäonnistumisten pelko estää nuoria tarttumasta toimeen, vaikka ideoita ja kiinnostusta löytyy.

– Suomen tulevaisuus lepää nuorten käsissä. Jokainen nuori yritys voi olla alku uskomattomalle tarinalle, mutta se ei ala, jos pelkäämme virheitä. On tärkeää ymmärtää, että epäonnistumiset ovat välttämätön osa luovaa prosessia ja oppimista. Olen itse nähnyt, miten ensimmäinen idea ei kanna, mutta seuraava voi viedä maailmalle.

– Olin onnekas saadessani kokea tämän Supercellissa. Suomi voi kasvaa vain, jos nuorille annetaan lupa yrittää ja epäonnistua. Sen sijaan, että etsimme syitä miksi idea ei toimisi, pitäisi keskittyä siihen, miksi se voisi onnistua isosti, Paananen jatkaa.

4H-yrittäjyys tarjoaa nuorille matalan kynnyksen väylän testata omia ideoitaan. LUT-yliopiston alustavien tutkimustulosten mukaan nuorten vapaa-ajan yrittäjyys vahvistaa nuorten yrittäjämäisiä taitoja ja uskoa omaan osaamiseen.

Myös Jaajo Linnonmaa painottaa konkreettisten kokeilujen merkitystä. Hän kertoo aloittaneensa yrittäjätaipaleensa 14-vuotiaana kouluun perustamallaan nakkikioskilla.

– Esittelin ideani rehtorille, joka pyysi tarkkaa suunnitelmaa nakkikiskan toteuttamisesta. Nakkikiskalle oli selkeä tarve, koska oppilaat karkasivat pitkinä koulupäivinä läheiselle ostarille. Silloin opin ensimmäisen kerran, että yrittäjyys on ongelmien ratkaisua. Nuorille pitää antaa mahdollisuus kokeilla ja oppia, hän sanoo.

4H:n mukaan Suomessa yrittäjyyden ympärillä käytävä keskustelu painottuu liiaksi epäonnistumisen riskeihin ja byrokratiaan. Kansainväliset vertailut, kuten GEM 2022, osoittavat, että kulttuuriset normit ja pelko epäonnistumisesta jarruttavat yrittäjyyttä Suomessa. Samaan aikaan esimerkiksi Nuorisobarometrin mukaan nuorilla on vahvaa kiinnostusta yrittäjyyteen.

Yrittäjän päivän kampanja näkyy 5.9. Helsingin Musiikkitalon näytöllä ja valtakunnallisesti somessa. Sen viesti on selkeä: yrittäjyydestä on puhuttava mahdollisuuksien, ei esteiden kautta.

LUT-yliopiston alustavat tulokset osoittavat, että nuorten vapaa-ajan yrittäjyys, kuten 4H-yrittäjyys, vahvistaa nuorten taitoja ja itseluottamusta. Vuonna 2024 Suomessa toimi 2 770 4H-yrittäjää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,45 miljoonaa euroa.