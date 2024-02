Norjassa ilmoituksia GPS-häiriöistä, Kaakkois-Suomessa häiriöt voimakkaita

Useat lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet GPS-signaalin häiriöistä Lapissa, kertoo Barents Observer. Ilmoituksia on tullut viime viikkoina SAS:lta, Norwegianilta ja Widerøelta sekä sairaankuljetuksia tekeviltä lentoyhtiöiltä, jotka ovat käyttäneet Kirkkoniemen kenttää sekä viittä pienempää kenttää pohjoisessa.

Norjan viestintävirastolle on tullut ilmoituksia GPS-häiriöistä kuluneen vuoden aikana jo 44 päivänä. Maanantaina 26. helmikuuta on kuluvan vuoden 57. päivä, mikä tarkoittaa, että häiriöitä on ilmoitettu noin kolmena päivänä neljästä.

Avoimista teknisistä lähteistä datansa keräävä GPS Jam -kartta osoittaa, että häiriöt pohjoisessa ovat olleet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta lieviä. Viime vuoden loppupuolelta alkaen useissa Venäjän naapurimaissa ja jopa Ruotsissa on tehty havaintoja GPS-paikannuksen toimivuudesta vastavan GNSS-signaalin häiriöistä. Niistä uutisoitiin myös Suomessa ahkerasti. Syyksi pääteltiin todennäköisesti Venäjän Kaliningradissa sijaitsevaa häirintälaitteistoa. Häirintä oli todennäköisesti tarkoituksellista, sillä se kohdistui samoille seuduille Itämerellä ja yleensä vieläpä samoihin vuorokaudenaikoihin.

Pietarin seudulle tehtyjen lennokki-iskujen jälkeen GPS-häiriöitä on näkynyt kartalla Pietarin ympäristössä aiempaa laajemmin. Todennäköinen syy niille on, että Venäjä aiheuttaa niitä itse vaikeuttaakseen mahdollisesti GPS-paikannusta käyttävien itsemurhalennokkien etsiytymistä kohteisiin. Tällainen häirintä ”vuotaa” monesti myös valtiorajojen yli, ja voi osataan selittää viimeaikaisia häiriöitä Suomessa.

Helmikuun aikana GPS Jam-kartalla, joka pohjaa tietonsa avoimista lähteistä kerättyyn tekniseen dataan, on näkynyt häiriöitä myös Suomen rajojen sisällä. Niitä on ollut esimerkiksi helmikuun puolivälissä Kiteen tienoilla ja Porvoon ja Kotkan välimaastossa. Viime perjantaina ne ulottuivat Joensuun korkeudelta Kotkaan saakka, ja sunnuntaina niitä heijastui Savonlinnaan sekä Tallinnasta Suomenlahden yli Kirkkonummelle.

Lentoliikenne ei GPS-paikannuksen häiriöiden vuoksi vaarannu, sillä ilmailulla on käytössään myös varajärjestelmiä. Mutta pohjoisessa Norjassa ja muuallakin Lapissa GPS-paikannuksen heikkeneminen voi tarkoittaa todellista hengenvaaraa. Lapissa etäisyydet ovat pitkiä ja pelastuspalvelut toimivat GPS:n varassa etsiessään kadonneita tai loukkaantuneita haastavissa sääolosuhteissa, muistuttaa Barents Observer.

Pohjoisessa tapahtuvien häiriöiden syyt voivat liittyä Naton harjoitteluun, arvioi Barents Observer. Näin kävi vuonna 2018, kun Naton Trident Juncture -harjoituksella oli osuus pohjoisessa. Tuolloin häiriöitä oli myös Suomessa. Naton harjoitussarja Steadfast Defenderin pohjoinen osuus Nordic Response käynnistyy maaliskuun alussa. Nordic Response -harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien mukaan noin 20 000 sotilasta.