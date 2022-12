Norjan varakkaimmat muuttavat pois maasta varallisuusveron takia

Kymmeniä Norjan rikkaimpiin ihmisiin kuuluvia miljardöörejä ja miljonäärejä on muuttanut tämän vuoden aikana pois maasta varallisuusveron takia. Lähtijöiden joukossa on muun muassa tunnettu miljardööri-liikemies Kjell Inge Røkke. Asiasta tässä kertovan Financial Timesin mukaan yritysjohtajat ovat huolissaan verosta.

– Norjan varakkaimmat yrittäjät muuttivat pois heti, kun varallisuusvero esiteltiin. Myös tosipatriootit. Moni suomalainenkin asuu muualla – aivan turhaan, pitkän linjan yritysjohtaja ja Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila toteaa Twitterissä.

Hän on jakanut kuvakaappauksen FT:n artikkelista.

Ihamuotilan mukaan meillä tarvitaan verotusta, joka kannustaa yrittäjiä ja omistajia investoimaan Suomessa.

– Miten sen ymmärtäminen on niin vaikeata?, Ihamuotila päivittelee.

Verokysymys on jakanut Norjan poliittista kenttää. Pääministeri Jonas Gahr Støren keskustavasemmistolainen hallitus on nostanut varallisuusveroa tänä vuonna. Oikeisto taas haluaisi verosta eroon.

Jutussa kerrotaan ainakin 30 miljardöörin ja miljonäärin muuttaneen tänä vuonna Sveitsiin. Varakkaita norjalaisia on paennut myös Kyprokselle, Italiaan ja Kanadaan. FT:n mukaan tämä on vasta alkua.

Viimeisin lähtijä on yksi miljardin dollarin arvoisen kryptovaluutta-analytiikkaa tarjoavan Dunen perustajista Fredrik Haga. Hän siirtyi Sveitsin Zugiin viikonloppuna.

– Minun oli tehtävä valinta. Pysynkö Norjassa vai haluanko yritykseni menestyvän. Kyse ei ole siitä, etten haluaisi maksaa veroja. Kyse on siitä, maksanko veroja rahasta, jota minulla ei ole, hän toteaa FT:lle.

Norja perii varallisuusveroa 1,7 miljoonaa kruunua eli noin 162 000 euroa ylittävästä omaisuudesta. Korkeimmillaan vero on 1,1 prosenttia. Hagan kaltaisen yrittäjän omaisuus on kiinni yhtiössä. FT:n mukaan veron rakenne on sellainen, että se voi kannustaa omistajia nostamaan suuri osinkoja tai jopa myymään osan yrityksestä. Esimerkiksi Hagan Dune kasvaa vauhdilla, mutta tekee yhä tappiota. Hän kertoo, ettei voi nostaa osinkoa eikä halua myydä osaa omistuksestaan. Seuraava verolasku olisi yrittäjän mukaan voinut olla suurempi kuin hänen käytettävissä olevat tulonsa.

Sveitsiin tänä vuonna muuttaneiden rikkaiden norjalaisten omaisuus on yhteensä yli 2,7 miljardia euroa. Vuotuisia erotuloja Norja menettää muuttojen myötä yli 52 miljoonaa euroa.