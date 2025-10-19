Norjan malli päihdehoidossa halutaan Suomeen – ”Tulokset ovat osin rohkaisevia”

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä tukevansa ajatusta suostumukseen perustuvan pakkohoidon mahdollistamisesta vakavasta päihderiippuvuudesta kärsiville.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi eilen aloittaneensa selvityksen vapaaehtoiseen tahdonvastaiseen hoitoon perustuvasta hoitomuodosta. Ministerin mukaan vastaava malli on voimassa ainakin Norjassa.

– Vapaaehtoisuuteen perustuva tahdonvastainen päihdehoito on hoitomalli, jonka kokeilu raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten kohdalla saa täyden tukeni, Pekkarinen kirjoittaa.

– Pakkohoito kalskahtaa pahalta, mutta muissa maissa sitä käytetään yleisesti päihdehoidossa. Vapaaehtoisuuteen perustuva malli olisi eettinen tapa suojella myös sikiöitä, jotka nyt ovat suojelua vailla sekä nuoria, joiden aivot ja itsesäätely ovat vasta kehittymässä, hän jatkaa.

Lapsiasiavaltuutetun mukaan YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2023 antamissaan päätelmissä kehottanut Suomea edistämään lasten vanhempien päihdehoitoa sekä kiireellisesti korjaamaan alaikäisten päihdepalvelut.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on selvittänyt tahdonvastaisen päihdehoidon malleja eri maissa.

– Tulokset ovat osin rohkaisevia. Riippuvaisten ja heidän läheistensä vuoksi toivon, että tähän hyvään esitykseen tartutaan, Pekkarinen kirjoittaa.