Norjan koronakuolleisuus on nyt vain kuudesosa Suomesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on ollut viime viikkoina jyrkässä kasvussa.

Viime torstaina tiedotettiin, että kuolemantapauksia oli 260 kappaletta ja viikkoa aiemmin 172 kappaletta. Monet asiantuntijat ovat esittäneet huolensa tilanteesta ja arvioineet väestön rokotesuojan olevan vanhenemassa.

Virallisia tilastoja koostavan Our World in Data -sivuston seurannan mukaan koronakuolemia on väestöön suhteutettuna Suomessa tällä hetkellä yli kuusinkertainen määrä Norjaan verrattuna.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen huomauttaa, että maiden kuolleisuustilastot olivat melko samankaltaisia vielä vuodenvaihteen tienoilla.

– Johtuu varmaan Atlantilta tulevasta terveellisestä meri-ilmasta, että Norjassa koronakuolleisuus on nyt vain kuudesosa Suomen kuolleisuudesta, vaikka vuoden 2022 alkuun asti menimme samassa tahdissa, Lasse Lehtonen tviittaa.

Norjan terveysministeriö tiedotti lauantaina avaavansa neljännet rokotukset kaikille yli 18-vuotiaille. Suomessa päivitetty tehosteannos on varattu vain ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo Ylellä pitävänsä hämmentävänä, että THL:n linjaus on erilainen kuin sosiaali- ja terveysministeriön.

– Nyt Suomessa – toisin kuin lähes kaikissa muissa maissa – terveysviranomaisten näkemykset ovat ristiriitaiset. Tämä haittaa työskentelyä koronaa vastaan, Broas sanoo.

