Norja siirtyy miehittämättömään miinanraivaukseen

Norjan hallitus on päättänyt ostaa kotimaiselta Kongsberg Gruppenilta seuraavan sukupolven miinantorjuntajärjestelmän korvaamaan nykyisin käytössä olevat Oksøy-luokan miinantorjunta-alukset ja Alta-luokan miinanraivaajat, jotka otettiin käyttöön 90-luvun loppuoliskolla. Norjan suurkäräjille alistettavan sopimuksen arvo on 4,4 miljardia Norjan kruunua (380 miljoonaa euroa).

Norjan puolustusministeri Bjørn Arild Gramin mukaan nykyisen miinanraivauskaluston korvaaminen autonomisilla järjestelmillä on alkamassa. Ensi vuoden puolustusbudjettiin on varattu 36 miljoonaa Norjan kruunua (3,14 miljoonan euroa) miinanraivausalusten toiminnan laajentamiseksi ja valmistautumiseksi miehittämättömien alusten käyttöönottoon. Niiden kehittämisestä on vastannut Norjan puolustusvoimien tutkimuslaitos FFI, Norjan puolustusvoimat ja Kongsberg Gruppen.

Gramin mukaan Norjan asevoimille on tärkeää pystyä havaitsemaan merellä olevat miinat ja räjähteet, koska omien alusten liikkumisen lisäksi täytyy pystyä ottamaan vastaan liittolaisten vahvistuksia. Viime vuosina huomio on kiinnittynyt myös merenpohjan kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.

Norjan merivoimat haluaa alkaa raivata miinoja ilman, että henkilökunnan täytyy mennä miinoitetulle alueelle. FFI on kehittänyt teknologian, joka mahdollistaa raivauksen autonomisilla aluksilla, jotka toimivat yhteistyössä muun merivoiman kanssa. Niitä voidaan käyttää joko miehitetyiltä tukialuksilta tai rannalta vaara-alueen ulkopuolelta. Autonomiset alukset on varustettu edistyksellisillä järjestelmillä, jotka havaitsevat ja neutraloivat merimiinoja. Järjestelmät ovat ensi askel puolustusvoimien pyrkimyksessä lisätä autonomisten järjestelmien käyttöönottoa.

Massadata, tekoäly, autonomia, avaruus- ja kvanttiteknologia sekä hypersooninen teknologia ovat Gramin mukaan tärkeitä Norjan turvallisuus- ja puolustuskyvyn kehittämisessä.

Merenalaiseen infrastruktuuriin kohdistuva iskukyky herättää Norjassa erityistä huolta. Siksi puolustussektorin on hänen mukaansa tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa kuten autonomisia aluksia. Aluksissa on hybridikäyttövoima, ja ne pystyvät toimimaan tarvittaessa pelkällä sähköllä, jolloin ne on vaikeampi havaita ja niiden päästöt ovat pienet. FFI:n alustavien laskemien mukaan alusten käytön hiilidioksidipäästöt ovat alle 10 prosenttia nykyisen vastaavan kyvyn päästöistä perinteisellä miinanraivauskalustolla.

Uutta kalustoa rakennetaan Kongsbergin tuotantolaitosten lisäksi myös Norjan merivoimien Haakonsvernin ja Ramsundin tukikohdissa.