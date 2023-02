Norja myöntää Ukrainalle massiivisen tukipaketin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Norjaa Ukrainalle toimittamasta viiden vuoden avustuspaketista. Ennennäkemättömän suuren avustuspaketin suuruus on 75 miljardia Norjan kruunua eli noin 6,78 miljardia euroa.

– Se on merkittävä panos tulevaan voittoomme hyökkääjästä ja onnistuneeseen sodanjälkeiseen elpymiseen, Zelenskyi kiittelee Twitterissä.

Presidentti kiittää niin Norjan kansaa, Norjan hallitusta kuin erikseen henkilökohtaisesti maan sisäministeriä Jonas Gahr Størea.

– Tukemme taistelullenne vapauden ja itsenäisyyden puolesta on luja ja pitkäaikainen, Støre vastaa Zelenskyille.

Our support to your struggle for freedom and independence is firm and long term. Will update you once we reach a broad political agreement, hopefully in not too long! #StandWithUkraine

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 6, 2023