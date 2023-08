Nordea alkaa maksaa korkoa käyttötileille

Nordea nostaa henkilöasiakkaiden tilien korkoja. Syyskuussa useiden säästötilien korot nousevat vähintään kolmeen prosenttiin ja lokakuun alusta lähtien käyttötilille aletaan maksaa korkoa 0,25 prosenttia.

– Suosittelemme asiakkaillemme, että käyttötiliä käytetään edelleen vain arjen tulojen ja menojen hoitamiseen. Siellä ei kannata makuuttaa isoja summia rahaa, vaan oma ostovoima kannattaa turvata parempituottoisilla ratkaisuilla, sanoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta tiedotteessa.

Nordealla on ollut jo pitkään tarjolla arjen säästämiseen tarkoitettu EtuTili, jolle maksetaan korkoa 0,4–1,4 prosenttia talletusten määrästä riippuen. Tililtä voi tarpeen vaatiessa tehdä tilisiirtoja ja maksuja ilman rajoituksia. JoustoTalletus-tili on tarkoitettu pitkäaikaisempaan tilisäästämiseen, ja sieltäkin voi tarvittaessa tehdä nostoja. Tilin korko määritetään kuukausittain avaushetkellä vuodeksi eteenpäin.

Syyskuun alusta lähtien uusien JoustoTalletus-tilien korko nousee 2,4 prosentista 3,0 prosenttiin.

– Neuvomme asiakkaitamme aktiivisesti parempituottoisten ratkaisujen pariin. Joustavat ratkaisut ovat nykyisessä taloustilanteessa entistä tärkeämpiä. Vakaana ja isona toimijana pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkaillemme sitomatta heidän rahojaan kiinni pitkiksi ajoiksi, kertoo Eloranta.

Samassa yhteydessä myös henkilöasiakkaiden määräaikaistalletusten korot nousevat nykyisiltä tasoiltaan. Esimerkiksi 12 kuukauden määräaikaistalletuksen korko nousee minimissään kolmen prosentin tasolle.

Korko määräytyy tiliä avattaessa, ja se vaihtelee talletusajan ja -summan sekä markkinakorkojen mukaan. Keskittäjäasiakkaille korko on yleistä markkinahintaa korkeampi.

Talletusten avaaminen on asiakkaille helppoa verkko- ja mobiilipankissa. Isompaa talletusta pohtivan asiakkaan kannattaa olla yhteydessä Nordean asiakaspalvelun säästämisen asiantuntijoihin.

– Pitkän aikavälin säästämiseen meillä on tarjolla myös useita sijoitustuotteita, joiden tuotto-odotus on korkeampi kuin talletusten. Säästämisen voi aloittaa hyvin pienelläkin summalla, ja esimerkiksi kuukausisäästösopimus rahastoon on suosittelemamme helppo vaihtoehto, toteaa Eloranta