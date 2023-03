Nord Streamin räjähdysten yhteydessä etsitty vene on tunnistettu

Andromeda-nimistä alusta etsittiin Der Spiegelin mukaan tammikuussa. Lehti kertoo, että se oli alus, jolla tuntemattoman kuuden hengen miehistön väitetään purjehtineen Itämeren räjähdysalueelle. Asiasta kertoo CNN.

Merenkulkusivustojen mukaan Andromeda on Saksan lipun alla ja sen pituus on 13 metriä ja leveys neljä metriä.

CNN otti yhteyttä Andromedaa vuokraavaan yritykseen, mutta ei saanut kommenttia.

Viime perjantaina Saksan hallituksen tiedottajalta kysyttiin Andromedasta, mutta hän välitti kaikki kysymykset Saksan yleiseen syyttäjänvirastoon.

Tutkimuksia räjähdyksistä on tehty myös Tanskassa. Christiansøn saaren paikallinen virkamies Søren Thiim Andersen kertoi CNN:lle, että viranomaiset olivat tutkineet hänen veneidensä online-varausjärjestelmän.

He pyysivät häntä myös julkaisemaan paikalliselle Facebook-sivulle vetoomuksen kuvista veneistä, jotka olivat vierailleet saarella viime vuoden 16.-18. syyskuuta.

– Tanskan poliisi otti meihin yhteyttä joulukuussa satamaan saapuvista veneistä, jos meillä oli paikallisesti tietoa Christiansøssä, mitkä veneet ovat olleet täällä satamassa. En tiedä, löysikö poliisi etsimäänsä, hän sanoi.

Christiansø sijaitsee 20 kilometriä koilliseen Tanskan Bornholmin saaresta lähellä räjähdyspaikkaa.

Mysteeri on ympäröinyt sitä, kuka on vastuussa putkien sabotaasista viime syyskuussa. New York Timesin raportissa viitattiin uusiin tiedustelutietoihin, joiden mukaan hyökkäyksen takana on saattanut olla ”Ukraina-mielinen ryhmä”. Ukraina on kiistänyt osallisuutensa tapaukseen.