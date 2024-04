Nopea lähtö: Yli kymmenen B-52-pommikonetta ilmaan puolessa tunnissa

Yhdysvaltojen ydinasearsenaalista vastaava United States Strategic Command on jakanut viestipalvelu X:ssä videon joukkojen aikaisemmin huhtikuussa pitämästä Prairie Vigilance/Bayou Vigilance 24-3-harjoituksesta. Säännöllisesti järjestettävässä harjoituksessa testataan miten tehokkaasti ja turvallisesti Yhdysvaltojen ilmavoimien Louisianaan sijoitettu toinen ja Pohjois-Dakotassa tukikohtaansa pitävä viides pommituslaivue suoriutuvat tehtävästään. Kyseiset pommituslaivueet ovat osa Yhdysvaltojen niin sanottua ydintriadia, toisin sanoen laivueiden strategiset B-52-pommikoneet voivat kuljettaa ja pudottaa ydinaseita.

Harjoituksesta kertoneessa tiedotteessaan Stratcom korostaa toisen ja viidennen pommituslaivueen olevan jatkuvassa valmiudessa. Viidennen pommituslaivueen komentaja, eversti Daniel Hoadley kertoi harjoituksen olevan osoitus ”sitoutumisestamme turvallisiin, turvattuihin ja tehokkaisiin ydinoperaatioihin”.

X:ssä jaetulla videolla kerrotaan tarkemmin harjoituksen sisällöstä. Harjoitus koski paitsi lentäjiä ja komentajia, myös huolto- ja turvallisuushenkilöstöä. Joukot harjoittelivat muun muassa yhteistyötä eri aselajien ja toimijoiden kanssa sekä koneiden huoltoa ja tankkausta, kertoo aliupseeri Jason Brown.

Harjoituksessa testattiin B-52-koneiden reaktiokykyä tosipaikan tullen. Pommikoneet saadaan ilmaan tarvittaessa nopeasti, Brown toteaa.

– Kaikki 14 pommikonetta olivat ilmassa 30 minuutin sisällä. Sanoisin, että se oli todennäköisesti harjoituksen palkitsevin ja riemukkain osa, Brown kertoo.

“All 14 [B-52] aircraft were airborne within 30 minutes. I’d say that’s probably the most rewarding and exhilarating piece of the exercise.”

–@USAirForce Master Sgt. Jason Brown, 5th AMXS production superintendent@TeamMinot shares this look back at Prairie/Bayou Vigilance 24-3. pic.twitter.com/ZWQIx9qlk2

— United States Strategic Command (@US_STRATCOM) April 19, 2024