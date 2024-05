Nopeita ja ketteriä – Ukraina saa uusia sotilaskäyttöön suunniteltuja veneitä

Australia lähettää Ukrainalle kumiveneitä osana sadan miljoonan Australian dollarin (61 miljoonan euron) sotilasapupakettia.

Sentinel 830R RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) ei ole mikä tahansa kumivene, vaan sekä meri- että jokiolosuhteisiin suunniteltu nopea, ketterä, jäykkärunkoinen vene, jossa on räätälöitävät asekonsolit ja valvontajärjestelmät.

830R voidaan saattaa nopeasti käyttövalmiiksi ja sen huoltotarve on minimaalinen, minkä vuoksi sen operatiivinen käytettävyys on suuri. Tasmanialaisen Sentinel Boatsin valmistamat veneet toimitetaan lähikuukausina muun Ukrainan pyytämän kaluston ohella.

Ukrainan jokilaivasto, joka koostuu muokatuista siviiliveneistä ja muiden tukijamaiden lähettämistä veneistä, on huvennut sotatoimissa. Venäjän tykistö ja räjähdedroonit ovat vaurioittaneet ja upottaneet kymmeniä merivoimien ja merijalkaväen veneitä niiden toimittaessa täydennyksiä merijalkaväen ylläpitämään Krynkyn sillanpääasemaan Dnipron vasemmalla eli itärannalla Etelä-Ukrainassa.

Veneitä tarvitaan myös hyökkäyksiin joen yli Venäjän valtaamille alueille. Muun muassa Ruotsi on aiemmin toimittanut Ukrainalle Saabin nykyaikaisia, 52-jalkaisia (16-metrisiä) CB90-taisteluveneitä ja Yhdysvallat 34-jalkaisia (kymmenmetrisiä) SeaArk Dauntless 34 -partioveneitä.

Sentinel 830R on 27-jalkainen (8,3-metrinen) vene, johon mahtuu 10 henkeä. Sen huippunopeus on 40 solmua (74 km/h).

Se on rakennettu tiheästä polyetyleenistä (HDPE:stä), joka on lujaa ja iskunkestävää, ja sen värähtelyn vaimennusominaisuudet vähentävät miehistön väsymistä. HDPE ei ole altis elektrolyysin vaikutuksille, joka tyypillisesti lyhentää samanlaisten alumiiniveneiden käyttöikää rankoissa olosuhteissa.

HPDE:n elinkaaren pituutta kuvaa se, että Sentinelin ensimmäinen vene on yhä käytössä lähes 30 vuoden päivittäisestä käytöstä huolimatta vaativassa kaupallisessa ympäristössä.

While in Hobart, in addition to delivering talks at Tasmanian Club and Royal United Services Institute, I was also able to inspect the boats which are manufactured for Ukraine at the innovative Tassie company Sentinel. They were included in the latest package of assistance from… pic.twitter.com/bhqnu01Ex0

— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) May 15, 2024