Nimitteli vartijoita rasisteiksi – TS: Sai 975 euron sakot

Vartijoiden nimittely rasisteiksi toi turkulaiselle naiselle 75 päiväsakon rangaistuksen kunnianloukkauksesta. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyy 975 euroa. Asiasta kertoo Turun Sanomat.
Taustalla on Helsingin Rautatientorin metroasemalla sattunut tilanne. Naisen teini-ikäinen poika oli jäänyt kiinni matkustamisesta ilman lippua. Kiinnijäämisen jälkeen poika yritti päästä tilanteesta karkuun. Tilanne päättyi siihen, että vartijat ottivat pojan kiinni.
Pojan äiti oli jakanut tilanteesta kuvattua materiaalia sosiaalisessa mediassa. Julkaisuissa äiti syytti vartijoita rasisteiksi. Rasismisyytökset levisivät laajalle ja ne nousivat myös valtakunnallisen median otsikoihin. Lopulta nainen joutui itse syytetyksi törkeästä kunnianloukkauksesta.
Asiaa käsiteltiin ensin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka tuomitsi naisen 60 päiväsakon rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Nainen ei tyytynyt tuomioonsa vaan valitti siitä hovioikeuteen. Hovioikeuden ratkaisu ei johtanut naisen toivomaan lopputulokseen, sillä tuomiota korotettiin 75 päiväsakkoon.