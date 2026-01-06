Nicolas Maduron oikeudenkäynnissä yllättävä purkaus – näin diktaattori puolustautui

Venezuelan diktaattori Nicolas Maduro ja hänen vaimonsa Cilia Flores tuotiin maanantaina oikeuden eteen New Yorkissa. Oikeudenkäynnissä nähtiin yllättävä purkaus, kun venezuelalaismies kohtasi vangitun presidentin. Asiasta kertovat Telegraph ja New York Post.

Oikeudenkäynnin alussa Maduro tuotiin syytetyn aitioon, jossa hän alkoi heti puolustamaan syyttömyyttään. Maanantaina julkaistun haastehakemuksen mukaan Maduro ja hänen rikoskumppaninsa ovat vuosikymmenten ajan tehneet yhteistyötä väkivaltaisen huumekauppaiden ja -terroristien kanssa tuodakseen kokaiinia Yhdysvaltoihin.

Maduro ei kuitenkaan syytteistä piitannut.

– Olen Venezuelan tasavallan presidentti. […] Olen täällä kidnapattuna. […] Minut napattiin kotonani Caracasissa Venezuelassa, Maduro listasi oikeudenkäynnin aluksi.

Istuntoa johtanut 92-vuotias tuomari Alvin Hellerstein kuitenkin keskeytti Maduron nopeasti.

– Anna kun keskeytän. Kaikkeen tuohon perehtymiseen on aikansa ja paikkansa, Hellerstein totesi.

Maduro yllättyi myös siitä, kun Hellerstein selitti hänellä olevan oikeus sekä pysyä vaiti että saada asianajaja avustamaan häntä.

– En ollut tietoinen näistä oikeuksista, Maduro hämmästeli.

Oikeussalissa ei vältytty myöskään sanallisilta yhteenotoilta. Maduron vannoessa syyttömyyttään, nousi yleisöstä esiin venezuelalainen mies, joka huusi kovaäänisesti ”ei ikinä”.

Mies paljastui 33-vuotiaaksi Pedro Rojasiksi. Rojas jatkoi myöhemmin venezuelalaisdiktaattorin sättimistä, kutsuen häntä laittomaksi presidentiksi, joka päätyy viimeinkin oikeuden eteen.

Maduro yritti puolustautua Rojasin syytöksiltä, kutsuen itseään ”Jumalan mieheksi” ja viattomaksi.

– Olen kidnapattu presidentti. Olen sotavanki, Maduro vastasi Rojasille.

Rojas kertoi myöhemmin medialle olleensa vangittuna Maduron hallinnon aikana.

Tunteet kuumenivat myös oikeustalon ulkopuolella, jossa Maduron kiinniotosta iloinneet venezuelalaiset ja kuubalaiset ottivat sanallisesti yhteen venezuelalaisdiktaattorin vapauttamista kannattaneiden mielenosoittajien kanssa.

Maduron oikeudenkäyntiä seuraamaan tulleet venezuelalaiset eivät olleet iloisia Maduron puolesta mieltä osoittaneista ihmisistä.

– Olette p––nreikiä! Ette edes tiedä, missä Venezuela on, eräs venezuelalainen huusi mielenosoittajille.

– Te ette ole kotimaastani kotoisin, menkää Kuubaan! 80 prosenttia teistä ei edes ymmärrä mitä puhun, koska ette puhu espanjaa, toinen venezuelalainen ärähti.

Vangitsemisoikeudenkäyntiä seuraamaan tulleen venezuelalaisamerikkalaisen Rafael Escalanten mukaan onkin tärkeää, että Venezuelan historian kirjoittavat venezuelalaiset, eivät palkatut aktivistit, jotka puolustavat diktaattoreita.

– Nyt olemme iloisia siitä, että hän [Maduro] joutuu oikeuden eteen, Escalante linjasi.