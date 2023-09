New Yorkiin julistettu hätätila tulvien takia

New Yorkissa Yhdysvalloissa on julistettu hätätila perjantaina runsaiden tulvien vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Kuvernööri Kathy Hochul kehottaa asukkaita pysymään turvassa ja olemaan varovaisia.

– Älkää ikinä matkustako tulvivilla teillä, Hochul varoitti viestipalvelu X:ssä.

Rankkasateet ovat aiheuttaneet poikkeuksellisia tulvia ja aiheuttaneet merkittävää liikennehaittaa kaupungissa. Pahimpien tulvien kerrotaan sijoittuvan Manhattanin ja Brooklynin alueille. Vettä on tullut paikoitellen jopa 15 senttimetriä.

Tulvavesi on aiheuttanut mittavaa haittaa etenkin kaupungin metroliikenteelle. Myös useita lentoja on jouduttu perumaan runsaiden rankkasateiden vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita New Yorkin tulva-alueilta. Videoilta on nähtävissä, kuinka kaduille noussut vesimäärä tekee autojen kulkemisesta kadulla lähes mahdotonta.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023