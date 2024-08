Neuvottelut hiljaisuudessa – näin historiallisesta vanginvaihdosta sovittiin

Lännen ja Venäjän välillä oli torstaina laajin vankienvaihto sitten kylmän sodan. Länsimaat vapauttivat kymmenen venäläistä ja Venäjä 16 länsimaalaista vankia.

Venäjän vapauttamien vankien joukossa on muun muassa amerikkalaistoimittaja Evan Gershkovich, Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Paul Whelan, venäläis-amerikkalainen toimittaja Alsu Kurmasheva ja venäläinen toimittaja ja oppositiovaikuttaja Vladimir Kara-Murza.

Lännen vapauttamien vankien joukossa oli muun muassa ”Berliinin puistomurhaaja” eli turvallisuuspalvelu FSB:n salamurhaaja Vadim Krasikov ja venäläinen vakoojapari Artem Dultsev ja Anna Dultseva.

Salaisia neuvotteluja vankien vaihdosta käytiin BBC:n tietojen mukaan 18 kuukautta.

– Tämä asia on parasta käsitellä hiljaisuudessa, Venäjän viranomaiset ovat toistelleet kuukausia toimittajille.

Neuvotteluja on kuvailtu kaupanteoksi suljettujen ovien takana. Se on ollut panttivankidiplomatiaa kaukana median valokeilasta. Neuvotteluissa tiedustelupalvelut puhuvat tiedustelupalveluille ja hallitukset hallituksille.

Joitakin signaaleja neuvotteluista ilmaantui julkisuuteen.

Helmikuussa Fox Newsin entinen juontaja Tucker Carlson keskusteli Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa haastattelussaan amerikkalaistoimittaja Evan Gershkovichista.

– En sulje pois sitä, että Gershkovich saattaa palata kotimaahansa, Putin sanoi.

Haastattelussa Venäjän diktaattori antoi julkisen ja hienovaraisen vihjeen siitä, että Moskova oli valmis neuvottelemaan sopimuksesta.

Venäjällä alkoi myöhemmin pikaoikeudenkäyntien sarja. Gershkovich tuomittiin kolme päivää kestäneessä oikeudenkäynnissä 16 vuodeksi vankeuteen. Toimittaja Kurmasheva sai kaksi päivää kestäneessä oikeudenkäynnissä 6,5 vuoden vankeustuomion.

Kiire oli BBC:n mukaan yksi merkki siitä, että vankienvaihto lähestyy. Venäjän viranomaiset pitävät nimittäin tuomiota edellytyksenä kaikelle vankienvaihdolle.

Aiemmin tällä viikolla julkisuuteen levisi tietoja, että venäläisiä poliittisia vankeja oli siirretty muualle rangaistus- ja pidätyskeskuksista. Muutama päivä sitten Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka armahti kuolemaan tuomitun saksalaisen Rico Kriegerin.

JUST IN: Three Americans are back on US soil following their release from Russian detention in a historic prisoner exchange with Moscow.

🇷🇺 Video of today's prisoner exchange is published by Russian media.

Meanwhile, it is reported that the plane with the exchanged Russians landed at Vnukovo Airport. They are met with a red carpet and an honor guard.

Putin also arrived at the airport, and approached the plane… https://t.co/FRedgnPEzV pic.twitter.com/HZNJiLGnqD

— Non Sibi Sed Aliis (@corRUSpondent) August 1, 2024