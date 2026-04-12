Neuvottelujen iranilainen johtaja – ”Emme luota vastapuoleen”

Ennen neuvotteluja korostin, että meillä on tarvittava hyvä tahto ja tahto, mutta kahden edellisen sodan kokemusten vuoksi emme luota vastapuoleen, Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kirjoittaa viestipalvelu X:ssä

Hänen mukaansa ”Iranin delegaation jäsenet esittivät edistyksellisiä aloitteita, mutta vastapuoli ei lopulta kyennyt saavuttamaan Iranin delegaation luottamusta tässä neuvottelukierroksessa”.

– Amerikka on ymmärtänyt meidän logiikkamme ja periaatteemme, ja nyt on aika päättää, pystyykö se ansaitsemaan luottamuksemme vai ei, Ghalibaf jatkaa.

Hän sanoo, että diplomatia on ”sotilaallisen taistelun rinnalla toinen menetelmä Iranin kansakunnan oikeuksien turvaamiseksi, emmekä koskaan lopeta ponnistelujamme iranilaisten 40 päivän kansallisen puolustuksen saavutusten vakiinnuttamiseksi”.

– Valitettavasti 70 virkamiehen mukanaolon vuoksi emme voineet toteuttaa sitä, minkä olimme aiemmin salassa sopineet amerikkalaisten viranomaisten kanssa, Ghalibaf toteaa.