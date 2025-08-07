Verkkouutiset

Pia Kauma pitää valtiovarainministerin esitystä oikeansuuntaisena. LEHTIKUVA / JARMO STENMARK

”Neuvottelu vasta alkaa”, kansanedustaja puolustaa rahaministerin esitystä

  • Julkaistu 07.08.2025 | 15:43
  • Päivitetty 07.08.2025 | 19:12
  • Politiikka
Pia Kauman mukaan budjettiesityksen vastustajien pitäisi esitellä omat vaihtoehtonsa.
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kertoo viestipalvelu X:ssä pitävänsä valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitystä oikeansuuntaisena.

Kansanedustajan mukaan ei ollut yllätys, että kannatusalhossa oleva perussuomalaiset haluaa tuoda leimallisesti omilla mausteilla höystetyn esityksensä pöytään. Tämä on kuitenkin vasta pohjaesitys.

– Siitähän se neuvottelu vasta alkaa, Kauma muistuttaa.

– Ei syytä repiä pelihousuja.

Kauma sanoo, ettei ole samaa mieltä kaikista Purran ehdottamista leikkauksista. Tällaisissa ristiriitatilanteissa pitää Kauman mukaan kuitenkin tuoda tilalle muita ehdotuksia sekä niiden perustelut.

– Ei se niin voi mennä, että kaikkea vastustetaan, kokoomusedustaja linjaa.

Hän painottaa myös, että budjettiesityksestä esitettyihin uhkakuviin pitää suhtautua varauksella.

– Minkään edunmenettäjän uhkauksia tai kauhukuvia ei pidä niellä sellaisinaan, Kauma päättää.

Esimerkiksi Viking Line on uhannut siirtää laivansa Ruotsin lipun alle, mikäli kaavailtu laivojen palveluhenkilöstön jättäminen miehistötuen ulkopuolelle toteutuisi. Ehyt ry on arvioinut leikkausten ajavan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan hallitsemattomaan kriisiin, Kuntaliitto taas varoittanut talouskasvun jäävän haaveeksi leikkausten toteutuessa.

