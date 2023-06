Neuvottelevatko Vladimir Putin ja Jevgeni Prigozhin yhä?

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin saattavat edelleen käydä neuvotteluja juhannuspäivänä solmitun sopimuksen yksityiskohdista, arvioidaan Institute for the Study of War (ISW) -ajatuspajan tuoreessa tilannekatsauksessa.

ISW viittaa valkovenäläisen The Hajun Projectin julkaisemaan lentodataan perustuvaan raporttiin, jonka mukaan Prigozhinin lentokone nousi tiistaina ilmaan Valko-Venäjältä, lensi Moskovaan josta kääntyi välittömästi Pietariin.

ISW toteaa, ettei pysty vahvistamaan oliko Prigozhin koneen kyydissä tai mahdollisen vierailun syytä, mutta sen mukaan Prigozhin on voinut palata lyhyesti neuvottelemaan juhannuksena solmitun sopimuksen yksityiskohdista.

Wagnerin sisäpiirissä toimivan sotabloggaajan haastattelema palkkasoturi väitti keskiviikkona, että Wagner tulee avaamaan Valko-Venäjältä ”uuden taistelusuunnan”. Haastattelun mukaan osa Wagner-taistelijoista tulee jatkamaan työskentelyä Venäjällä samalla, kun osa työskentelee Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjän yllä 27. kesäkuuta otetuissa satelliittikuvissa on puolestaan havaittu uuden sotilaskohteen rakennustyömaa. ISW:n mukaan on mahdollista, että kyseessä olisi Wagnerille rakennettava kasarmi, mutta tätä tietoa ajatuspaja ei ole kyennyt vahvistamaan.

Venäjän informaatiotilassa vallitseva alati muuttuva spekulaatio Wagneriin liittyen viittaa ISW:n mukaan siihen, että sopimuksen yksityiskohtia työstetään edelleen.