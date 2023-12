Neuvostovallan uhrien muistomerkit katoavat – ”tavalla tai toisella Kremlin tukemaa”

Kymmeniä Stalinin terrorin uhreille omistettuja muistomerkkejä on poistettu tai vandalisoitu Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, uutisoi Moscow Times. Samaan aikaan Ukrainassa kaatuneille venäläisille rakennetaan uusia muistomerkkejä ympäri maata.

Ihmisoikeusjärjestö Memorialin mukaan yhteensä muistomerkkejä on poistettu tai vandalisoitu 23 kappaletta. Memorialia edustavan Alexandra Polivanova uskoo, että toiminnan takana on Kreml.

– Olemme varmoja, että tavalla tai toisella toiminta valtion tukemaa, Polivanova kertoo.

Vandalismia on erityisesti kohdistettu muistomerkkeihin, jotka on omistettu vähemmistökansoille.

Pietarin Levašovon hautausmaalta, jonne on arveltu haudattaneen 45 000 Stalinin terrorin uhria, on kesän jälkeen vandalisoitu vainojen puolalaisille ja ukrainalaisille uhreille omistetut muistomerkit. Jakutiassa sekä Sverdlovskin ja Tomskin alueilla on taas vandalisoitu muistomerkkejä vainojen puolalaisille ja liettualaisille uhreille.

Moskovassa on myös kadonnut vuoden alusta lähtien lukuisia muistolaattoja gulag-leirien uhreille.

Polivanovan mukaan muistomerkkien poistojen ja vandalisointien takana on Kremlin halu piilotella Venäjän historian synkimpiä vaiheita sekä estää ei-toivottuja mielenilmaisuja nykyhetkessä.

– Ei ole yllättävää, että tällaiset muistomerkit eivät ole toivottuja aikana, jolloin Venäjä on jälleen ryhtynyt imperialistiseen hyökkäyssotaan, Polivanova kommentoi.

Koska tuen osoittamisesta Ukrainalle on tullut Venäjällä lähes mahdotonta, monet sodan vastustajat osoittavat mieltään jättämällä kukkia, kynttilöitä ja viestejä tunnettujen ukrainalaisten muistomerkeille. Moskovassa näitä on tuotu esimerkiksi kirjailija runoilija Lesja Ukrainkan patsaan luo. Jos muistomerkkejä ukrainalaisille ei ole, neuvostovallan uhrien muistomerkkejä on käytetty korvikkeena.

Viranomaiset taas pyrkivät keräämään kukat ja muut muistoesineet pois mahdollisimman pian.

Venäjän kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt taistelemaan muistomerkkien poistamista vastaan. Kun puolalaisten muistomerkki poistettiin Levašovon hautuumaalta, toivat aktivistit tilalle uuden. Sekin tosin katosi pian.

Moskovassa taas aktivistit ovat tuoneet pahvisia kylttejä poistettujen muistolaattojen tilalle.

Samaan aikaan kun neuvostovallan uhrien muistomerkkejä poistetaan, rakentaa valtio kovalla tahdilla muistomerkkejä hyökkäyssodassa kaatuneille venäläissotilaille. Yhteensä muistomerkkejä on rakennettu sodan alkamisen jälkeen 3 187 kappaletta, noin viisi päivässä.

Muistomerkkien koko vaihtelee pienistä muistolaatoista lokakuussa Tšitan kaupungissa paljastettuun 3,3 metriä korkeaan patsaaseen, jossa on kuvattu lasta sylissään pitelevä venäläissotilas.

Muistomerkit sodalle eivät kuitenkaan ole Polivanovan mukaan aitoja, sillä valtio pystyttää niitä luodakseen tukea sodalle. Aktivistien luomia korvikemuistomerkkejä Polivanova pitää oikeina ja aitoina.

Tšitassa paikalliset ovatkin ihmetelleet, miksi valtava muistomerkki piti sijoittaa hautausmaan sijaan keskelle kaupunkia.

– Emmehän me hautaa kuolleitammekaan ikkunoiden alle, eräs tšitalainen kommentoi.