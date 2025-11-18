Verkkouutiset

Nettiyhteydessä on ollut vikoja.

Netissä pitkä ja sitkeä vika, osui myös Verkkouutisiin

  • Julkaistu 18.11.2025 | 16:46
  • Päivitetty 18.11.2025 | 17:38
  • Tietoliikenne
Sisällönjakoverkko Cloudflaren ongelmat kaatoivat nettiä ympäri maailmaa.
Cloudflare-palvelussa olevan vian takia suurin osa internetistä on toiminut tiistaina vajavaisesti.

Cloudflare on sisällönjakeluverkko, joka jakaa verkkosivustojen sisällön eri puolilla maailmaa oleviin palvelimiin. Käyttäjät lataavat sisällön automaattisesti lähimmältä palvelimelta, mikä nopeuttaa latausaikaa. Jakeluverkon viat näkyvät myös sitä käyttävissä verkkopalveluissa.

Cloudflare kertoi verkkosivuillaan olevansa tietoinen ongelmasta ja sanoo selvittävänsä sen laajuutta.

Yhtiö kertoi kello 14.21 palvelujen olevan palautumassa, mutta häiriöitä ja virhetilanteita on edelleen tavallista enemmän.

Kello 15.09 yhtiö kertoi vian löytyneen ja korjausta toteutettavan.

Myös Verkkouutisten sivut kärsivät viasta pitkään tiistaina iltapäivällä.

