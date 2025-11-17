Neljä miestä tuomittiin Suomeen yrittämisestä Viipurissa

Venäjällä neljä Sri Lankan kansalaista on tuomittu yrityksestä ylittää laittomasti Venäjän ja Suomen raja. Asiasta kertoo Pietarin seudun 47News.
Neljä srilankalaista tuomittiin Viipurissa maanantaina yhdeksän kuukauden vankeusrangaistuksiin, mutta vapautettiin heidän jo kiinniotettuina viettämänsä ajan johdosta. Rajanylitysyritys tapahtui huhtikuussa Svetogorskin vesivoimalaitoksen lähellä Ensossa.
Miehillä oli auttaja, jolta he saivat voimapihdit ja joka myös tarjosi heille kyydin rajalle. Voimapihdeistä olikin hyötyä: porukka sai leikattua aidan, mutta jäi pian kiinni venäläisille rajavartijoille.
Suomen ja Venäjän välinen raja on ollut kiinni pian kaksi vuotta. Laittomia rajanylityksiä ja niiden yrityksiä sattuu kuukausittain. 47News muistuttaa, että Sri Lankan kansalaisia on yrittänyt Venäjältä Suomeen sen tiedon mukaan viimeksi helmikuussa.