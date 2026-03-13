Neljä amerikkalaista kuollut ilmatankkauskoneen onnettomuudessa

Neljä amerikkalaista on kuollut KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskoneeseen liittyneessä onnettomuudessa Irakin yllä torstaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen asevoiminen alueellinen komentokeskus (US Central Command).

Kuolleiden henkilöys on tiedossa, mutta niitä ei julkaista ennen kuin asevoimat on tavoittanut menehtyneiden läheiset.

Tarkempia tietoja onnettomuudesta ei vielä ole. Centcom kuitenkin alleviivaa, että ilmatankkauskonetta ei menetetty kenenkään tulituksen takia. Se kertoi torstaina ensitietona, että onnettomuuteen on liittynyt toinen kone.

Boeingin valmistama KC-135 Stratotanker on lempinimeltään lentävä huoltoasema ja yksi maailman tärkeimmistä sotilaslogistiikan koneista. Se ei itse taistele, mutta mahdollistaa hävittäjien ja pommikoneiden pitkät operaatiot tankkaamalla ne ilmassa.

Ilmatankkaus on tarkkaa puuhaa. Kuuluisin Stratotankerin tankkausonnettomuus lienee tammikuussa 1966 tapahtunut B-52-pommikoneen tankkausturma Välimerellä. Kylmän sodan operaatiossa B-52:n kyydissä oli neljä ydinpommia, kun se lähestyi Stratotankeria liian suurella tilannenopeudella ja törmäsi polttoainepuomiin. Tämän tuloksena puomi repäisi B-52:n ja tankkauskone syttyi tuleen.

Koko tankkauskoneen nelihenkinen miehistö kuoli maahansyöksyssä. B-52:n seitsemänhenkisestä miehistöstä pelastui kolme. B-52:n kyydissä olleista ydinaseista yksi putosi Välimereen ja kolme Espanjaan. Yksikään ei räjähtänyt, mutta vaurioituneista pommeista levisi plutoniumia.