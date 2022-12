”Näyttää selvältä, että pääministeri Sanna Marin on johtanut harhaan” 

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) vaatii nettisivuillaan, että eduskunta saa selvityksen pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheista ja teoista niin sanotussa sähkösotkussa. Se näyttää Heinosen mukaan vain sakenevan.

– Pääministeri Sanna Marin näyttäisi vetäytyneen piiloonsa ja nyt tulilinjalle on laitettu avustajakunta. Tämä malli noudattelee aikalailla tutulla kaavalla Marinin joutumisia tiukkoihin paikoihin. Peiliä ei niissä tilanteissa tunneta ja syyttävä sormi osoittaa pian omaan lähipiiriin – avustajakuntaan, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Avustajakunnan on sitten tavalla tai toisella keksittävä selityksiä tapahtuneelle ja aina parhain päin. Ja yleensä SDP:n avustajakunnassa syyttävä sormi osoittaa sitten muihin puolueisiin ja usein keskustaan. Keskustaa näyttää olevan helppo ja mukava syyttää milloin mistäkin ja kannatusalhossaan keskusta ja (valtiovarainministeri) Annika Saarikko näyttävät nielevän mitä vaan.

Heinonen viittaa Marinin esikunnan viestitykseen Iltalehdessä, jonka mukaan ”meille syntyi käsitys että varautuminen on käynnissä”.

– Ei kai olettamuksien ja luulojen varassa voida maamme asioita hoitaa ja hallitusta johtaa? Iltalehti kertookin miten pääministerin Marinin ”valtiosihteeri Henrik Haapajärvi kääntää huomion elinkeinoministeri Mika Lintilään”. Kaava on siis tuttu jälleen.

Sanna Marin on väittänyt, että hallituksen toimesta ministeriöissä olisi sähkötilanteeseen valmisteltu ratkaisuja jo syksystä lähtien.

– Eilen sitten kävi selväksi, että Marinin puheet eivät olleetkaan totta, vaan toimeksianto työ- ja elinkeinoministeriölle tuli vasta 13.12.2022 eli päivää ennen kuin Marin itse twiittasi, että sähkölle tulee asettaa 20 sentin hintakatto. Budjettiriihessä oli kuitenkin selvästi linjattu, että menokehyksiä ylittäviä toimia ei tehdä ja tämän takia esimerkiksi väitteet siitä, että hintakattoa olisi pitänyt valmistella eivät voikaan pitää paikkaansa, Heinonen katsoo.

– Näiden kahden asian ajankohdallinen läheisyys näyttää kyllä puhuvan sen puolesta, että toimeksianto tuli vasta joulukuussa eikä Marinin väittämästi jo syksyllä. Jos tällainen toimeksianto sähkön hintakaton valmistelusta tai muista sähkön hintaan merkittävästi vaikuttavista toimista olisi annettu jo syksyllä esimerkiksi budjettiriihen yhteydessä niin siitä olisi luonnollisesti olemassa jotain dokumenttia – mustaa valkoisella. Ne toimet mitä silloin oli päätetty olivat ihan muuta eli ei hintakattovalmisteluun ohjeistamista eikä vastaavaa.

– Itse asiassa keskustan Annika Saarikko vielä 14.12. aamutelevisiossa kertoi, että sähkön hintakattoa ei valmistella. Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja ja kokenut ministeri ja politiikan ammattilainen Päivi Räsänen totesi samassa haastattelussa, että kyllä ”virkamiehiltä tulee ratkaisuehdotuksia, jos heille annetaan selkeitä toimeksiantoja. Ilmiselvästi mitään selkeää toimeksiantoa ei ole annettu”.

Kansanedustajan mukaan ”näyttää selvältä, että pääministeri Sanna Marin on johtanut harhaan väittämällä, että hintakattoa tai muuta vastaavaa budjettikehyksen ohittavaa ratkaisua olisi valmisteltu jo kuukausia”.

– Pääministerin tuleekin antaa eduskunnalle selvitys tilanteesta; puheistaan ja teoistaan. Eduskunnalla on siihen omat keinonsa, jos totuus ei muuten selviä.

– Marinin hallituksen riveistä on jo itsekin suoraan käytetty valehtelu-sanaa. Se on politiikassa kova sana. Toki vielä niin, että ei kukaan ole valehdellut. Sekin varmasti aikanaan selviää. Ja varmasti sekin, että onko kukaan edes johtanut. Tosiasioiden tunnustaminen on, arvon pääministeri, kaiken viisauden alku.