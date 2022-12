Naton ex-pääsihteeri vaatii Ukrainalle kehittyneempiä aseita

Naton entinen pääsihteeri Anders Rasmussen vaatii Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia toimittamaan Ukrainalle kehittyneempiä asejärjestelmiä Venäjän hyökkäysten torjumiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Voice of America.

– En ymmärrä, miksi olemme asettaneet asetoimituksillemme rajoituksia, jotka estävät ukrainalaisia tekemästä kaikkensa saadakseen takaisin menettämänsä maat. Siksi olen juuri nyt Washingtonissa kehottaakseni amerikkalaisia poistamaan kaikki asettamansa asetoimitusten rajoitukset, Rasmussen sanoi VOA:n haastattelussa.

Rasmussen ei ole ainoa, joka vaatii Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta voimakkaampaa vastausta Ukrainan vetoomuksiin kehittyneempien asejärjestelmien toimittamisen puolesta.

Yhdysvallat on yksinään tukenut Ukrainaa marraskuun puoliväliin mennessä jo 68 miljardilla dollarilla niin sotilaallisesti kuin humanitaarisesti. Presidentti Joe Bidenin hallinto on johdonmukaisesti kieltäytynyt toimittamasta Ukrainalle aseita, joilla se voisi iskeä syvälle Venäjään. Taustalla on ollut huoli siitä, että Yhdysvallat ja muut Nato-maat voisivat ajautua laajempaan konfliktiin Venäjän kanssa.

– Olemme asettaneet rajan sille, kuinka pitkälle ohjukset voivat niin sanotusti mennä. 120 kilometrin kantaman ohjusten ja 300 kilometrin kantaman ohjusten välillä on selvä ero, Rasmussen jatkaa.

– Meidän pitäisi toimittaa kaikki ne välineet, joita ukrainalaiset tarvitsevat. Heillä on taistelutahtoa ja velvollisuutemme on antaa heille mahdollisuus taistella.